ANALIZA IGORA ŠTIMCA: ‘Komično je da se ovaj Hajduk prikazuje kao uspjeh’; Otkrio i preuzima li repku jedne od najvećih država svijeta

Razgovarali smo s Igorom Štimcem o HNL-u, Vatrenima, sastanku HNS-a i Hajduka i ostalim aktualnostima

Ovogodišnja sezona u HNL-u lagano se bliži svome kraju. Do kraja prvenstva ostala su još samo četiri kola i sve se, više-manje, zna!

Dinamo je i matematički osigurao svoj 20. naslov u Republici Hrvatskoj šest kola prije kraja prvenstva (ukupno 30. u povijesti), nakon što su veći dio sezone proveli kao uvjerljivo vodeći.

Rijeka je sa 62 boda trenutačno drugoplasirana momčad koja u ovom trenutku ima čak 20 bodova manje od zagrebačkih Modrih, dok se Osijek i Hajduk bore za treću poziciju s istim brojem bodova – 53.

Rudeš se vraća u drugu ligu, Istra 1961. vjerojatno ide u dodatne kvalifikacije za ostanak u elitnom društvu, dok je Inter trenutačno izvan opasne zone ispadanja sa šest bodova ispred društva s Aldo Drosine, ali će se do kraja itekako morati “potući” kako bi i potvrdili svoj ostanak…

Tim povodom porazgovarali smo s bivšim hrvatskim nogometašem i izbornikom Hrvatske, proslavljenim Igorom Štimcem, koji je za Net.hr analizirao i dao svoje stručno viđenje ove sezone u HNL-u, kao i o ostalim nogometnim aktualnostima. Počeli smo s HNL-om.

DINAMO

“Što se tiče naše prve lige, Dinamo je očekivano prvak, bio je superioran. S trenerom Nenadom Bjelicom dobili su jednu novu, višu dimenziju, a s europskim uspjesima i dodatno samopouzdanje s kojim su lakše kročili i kroz domaće susrete. Uz to, pokazali su jedan polet i smjernicu drugima u HNL-u.”

Zanimljivo, ali ove su godine, za razliku od drugih godina kada bi se već sa sigurnošću moglo reći da su prvaci, iako to još matematički i nisu bili, uspjeli održati tonus i motiv za pobjede te nisu prosipali bodove, nije došlo do opuštanja. To je svakako pomak u tom dijelu, jer je teško u tom kontekstu igrače držati motiviranima”, kaže Štimac.

RIJEKA

“Spasili su sezonu dolaskom Igora Bišćana, jer su bili na putu prema dolje, u silaznoj putanji. Igor je od samog svog početka rada Rijeku ipak zadržao na drugoj poziciji, jer je prijetila opasnost da je izgube. Mirno privode sezonu kraju te imaju na čemu graditi optimizam za iduću sezonu. Možda bi trebali udariti malo drugačiji temelj i pristup, iako to nije ni blizu po kvaliteti kadar kakav je imao Matjaž Kek.

Jasno da je Rijeka bila primorana zbog svih vlasničkih izmjena i dopuna drugačije se okrenuti funkcioniranju. Bio im je praktički prepolovljen budžet, a naravno u takvim uvjetima ne mogu se očekivati one stvari kao prije, ali ovo što smo vidjeli daje im optimizam.

Bilo bi lijepo da i navijači shvate da je njihovo navijati za klub, a ne birati trenere i davati zeleno svjetlo ili odobrenje predsjedniku ili vlasniku. Kad svi budu tukli u istu tamburu, onda će svi imati lakši zadatak u klubu.”

OSIJEK

“Osijek se prije kraja sezone oprostio od Zorana Zekića. Mislim da oni mogu biti jako zadovoljni s trećim mjestom, ako ga zadrže do kraja. Naravno, bilo je i kod njih turbulencija i padova, ipak je to momčad koja je sastavljena mahom od igrača koji su igrali u klubovima koji su se borili za opstanak, teško je za očekivati da bi takvi igrači dali nešto više u ovom trenutku.

Ali imali su fenomenalni ulazak u sezonu s europskim nastupima. Nastavili su fini pohod kroz domaće natjecanje, ali još uvijek su oni na onoj razini gdje su u stanju neočekivano prosuti bodove, u susretima u kojima su praktički već uknjiženi. To je ono što im zasad čini razliku od nekakve buduće šampionske momčadi i onog tko je osuđen na borbu za četvrto ili peto mjesto.

Naravno da je klub na putu da se pretvori u jednog divnog labuda i Osijek je, po meni, uz Dinamo najperspektivniji klub u hrvatskom natjecanju jer je u regiji koja je prebogata talentom, u kojoj ima najviše klubova kad je u pitanju Županijski savez.

Imaju bazu iz koje mogu crpiti, neće se osvrtati u daljnjem radu na preveliki broj stranih igrača. S novom infrastrukturom možemo očekivati da će se Osijek, kroz godinu, dvije ili tri, upustiti u borbu za prvo mjesto na ljestvici. To će im svakako dati novu dimenziju.”

HAJDUK

“Na kraju će ispasti, a tako će i biti prezentirano, da će četvrto mjesto biti uspjeh, što je tragično ili komično, kako god hoćete za klub s tolikim budžetom i takvom povijesti. No dobro, na dušu onima koji to tako prezentiraju i predstavljaju. Jer sezona je opet bila nekozinstentna”, kaže Štimac.

Evidentno je da osim one osnovne strategije koja se rodi u mislima onih koji donose odluke, a ne sjede ni u Nadzornom odboru niti u upravljačkim strukturama kluba, glavom prolazi samo jedna misao, a to je držati uzde u svojim rukama, bez obzira na rezultate.

Zato ne vidim svijetlu budućnost, jer je u nogometu sedam ili osam godina dokazivanje jedne strategije previše, pogotovo kad je ona pogrešna. Nikad nitko nije imao toliko vremena da dokaže onima koji misle drugačije. Tako da tu ne vidim napredak, jer se radi o strategiji koja se temelji na isključivosti, onome što danas u svijetu donosi rezultat.

Trener Siniša Oreščanin uspio je ne prosuti bodove u onolikoj mjeri kao oni prije njega u tim manjim susretima. I upravo to ga je dovelo do pomaka na tablici sa šestog na četvrto mjesto. Iako nedavni poraz u Gorici jasno sugerira da u Hajduku, nažalost, nema kvalitete i da nema dugoročnog plana”, poručuje Štimac.

GORICA

“Gorica je definitivno najugodnije iznenađenje pve sezone HNL-a i pokazatelj da se s malim budžetom ipak može. Osnova uspjeha Gorice je što se nije pretjeralo, postavili su se kako treba na samom startu. Zadržali su trenera s kojim su ostvarili uspjeh, a osnova njihova uspjeha je izuzetno dobro odrađen posao u prijelaznom roku.

Pogodili su s igračima koje su doveli, sa strancima, i drugima mogu služiti kao primjer po pitanju akcija tijekom prijelaznog roka, jer je evidentno da nisu mešetarili, nego su tražili ono što im treba. I to su pronašli u igračima koji su se brzo aklimatizirali, koji su donijeli kvalitetu cijeloj momčadi, podigli igru na višu razinu i savršeno se uklopili u sustav igre koji je Jakirović i zamislio. Iz kontranapada su ugrožavali sve one koji su mislili da će biti bolji od njih ove sezone.

Imali su jednu čvrstinu u tom duplom bloku i izuzetnu okomitost s prednjim igračima ka protivničkim vratima. Siguran sam da su oni najljepše iznenađenje ove sezone u HNL-u. Eto kako se može s manjim postići više, samo ako se postupa i razmišlja normalno”, priča nam Štimac.

LOKOMOTIVA

“Mislim da je ovo bila sezona u kojoj su morali čvršće tražiti s nekozistentnim Hajdukom svoju priliku za četvrto mjesto. Rekao bih da su oni bili jednu razinu ispod očekivanog ove sezone. Iznenadili su me neuvjerljivom predstavom u Zagrebu protiv Hajduka, kad su imali priliku konačno se stablizirati i jače se pozicionirati u poretku, a samim time svoju europsku poziciju, jer su u tom susretu išli kalkulantski bez agresije.

S obzirom na financijsku stabilnost, odnosno uvjete koje imaju i trenera Gorana Tomića, koji je mlad i potentan, oni ipak imaju još dosta prostora za napredak. Uz to, imaju dosta igrača iz Dinamovog kadra pa zbog svega navedenog ipak su trebali napraviti bolji rezultat”.

SLAVEN BELUPO

“Slaven Belupo je klub koji je posljednjih godina bitno skresao budžet i jedini imperativ koji je imao je i ostvario u ovoj sezoni, a to je biti u sigurnoj zoni. Oni su to tijekom cijelog natjecanja uspjeli ostvariti bez nekakvih vidljivih napredaka i pomaka. Iskreno, ne znam što bih rekao za njih jer je to uvijek bio klub koji je krasila uredna stručna politika koja je bila paralelna s budžetom, realna u ambicijama, ali su znali nadigrati i pobijediti i one najveće.

Oni su ove sezone bili u fazi u kojoj se to od njih nije moglo očekivati, a to je ipak onaj korak nazad jer su limitirani s kadrom. To je osnovni razlog zašto se od njih ipak nije moglo više očekivati, između ostalog, i zato što su doživjeli velike promjene.

Mislim da se oni vode s realnošću očuvanja prvoligaškog statusa i realnog funkcioniranja u hrvatskim uvjetima, i kao takvi fino funkcioniraju. Oni nemaju potresa, niti rezultatskih, niti upravljačkih. Ali da ćemo nešto više očekivati u ovakvim okvirima, mislim da je to nemoguće”.

INTER

“Što se tiče Intera, mogu samo pohvaliti Branku Laljku za toliko dugo održavanje kluba u teškim uvjetima na razini prve lige. Imali su svojih uspona i padova ove sezone, ali u kontinuitetu za njih je održavanje igranja u prvoj ligi već uspjeh. Također, imaju kontinuiranu stručnu politiku koja je dokazana kroz rad trenera koji je, čini mi se, oborio i rekord po stažu na klupi. To jasno govori da su stabilni u upravljačkoj strukturi, a to se odražava i na terenu”.

ISTRA 1961.

“Oni su nekako po meni najviše podbacili ove sezone. Oni su najveći gubitnici kad govorimo o pitanju nekog podbačaja. Jer, ipak s više nego solidnim budžetom, s nekom upravljačkom strukturom koja je trebala jamčiti i stabilnost i pomak, najmanje su napravili i ostvarili.

Moraju se resetirati. Igor Cvitanović nije tu mogao puno napraviti. Jer, ako ti preuzimaš momčad koju je netko drugi selektirao, slagao, onda pomak koji ti možeš napraviti nije veliki. On se jednostavno odnosi tek na promjenu pozicija igrača na terenu ili po pitanju psihe, a to može ići do nekih 20% pomaka.

Ali, u odnosu na razinu na kojoj su bili prije Cvitanovića, tih 15, 20% ne može biti dovoljno za rezultat. Oni su realno na poziciji na kojoj jesu i mogu sretni biti s tim jer da Rudeš nije bio ovako loš, mogli su ispasti.

Istra može i mora mnogo više jer imaju sve kao klub: vlasnika, logistiku, dobrog i mladog trenera koji može dati mnogo više, ali mu treba dati mogućnost da bude kreativan, treba mu dati igrače s kojima može raditi. Istra se mora više okrenuti svojoj regiji i stvaranju jer tamo ima bazen koji jedna Rijeka nema. Istra to ima za razliku od Kvarnera. Jednostavno, previše je tih igrača sa strane”.

RUDEŠ

“Rudeš je loše startao u sezonu, i to ih je zeznulo. Prva stvar, klub je destabiliziran nakon što je došao do raskida poslovanja s Alavesom. Nakon toga nije bilo dovoljno vremena da se sve to skupa reorganizira, jer kad vam se preko noći dogodi odlazak partnera, i to tako važnog, onda je jako teško imati stabilnu svlačionicu i očekivati dobar rezultat.

Prevelike su promjene doživjeli, a loš ulazak u sezonu donio je dodatni pritisak i promjene nekoliko trenera… Jasno da se sve to odrazi na svlačionicu. Ali, oni igraju nogomet, uživaju u njemu, otkinu nekome bodove. Šteta za ligu da se stvorila velika razlika između njih i ostalih”, analizirao nam je HNL sezonu Igor Štimac.

Hrvatska nogometna reprezentacija

Razgovor nas je odveo na hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Naime, nakon ispadanja iz elitnog razreda Lige nacija srebrni Vatreni su kvalifikacije za Euro započeli polovičnim uspjehom. Na otvaranju smo u Zagrebu pobijedili Azerbajdžan s 2-1, da bismo istim rezultatom izgubili od Mađarske u Budimpešti tri dana kasnije. Gotovo je postalo pravilo da Vatreni primaju pogotke nakon prekida, to je definitivno najveća boljka Dalićevih izabranika, trenutačno najveći problem…

“Start je izuzetno bitan, u to nema sumnje. Ali, hodajući kroz povijest ista stvar se ponavlja. Nakon velikog uspjeha, mi loše startamo. Jasno, bilo je tu mnogo promjena, bilo je tu emotivnog pražnjenja.

Vidljivo je to u nastupu naših igrača u svojim klubovima u odnosu na razdoblje prije SP-a. Znači, ogromna je razlika. I u formi, i u svemu ostalom. Dogodile su se neke stvari koje su bitno utjecale i poremetile balans, bio je to sladak zalogaj svima.

Pričao sam i sa Zlatkom Dalićem, on je čvrsto na zemlji, svjestan i problematike, ali vidi rješenja. Prema tome, bitna je podrška s tribine. Bitno je zajedništvo. Rezultati će opet doći, u to nema sumnje”, govori nam Igor Štimac i ističe:

“Nema razloga za paniku, ali za oprez ipak ima. Jer novi bi nas poraz doveo u stvarno tešku situaciju u kojoj bi moglo doći i do debakla”.

Upitali smo Igora Štimca tko bi za mjesec dana u Osijeku (8. lipnja) protiv Walesa trebao startati, Livaković ili Kalinić? Dosta se o tome piše i govori u posljednje vrijeme…

“Kod Kalinića je stvar u promjeni sredine, a nakon toga i ozljede. Operacija ga je udaljila, odnosno nije mogao biti u formi u kojoj se očekivalo da bude. Ali, mi imamo izvrsne vratare. Bez obzira o kome govorimo. Naravno, uvijek treba voditi računa o tome da brani onaj tko je u aktualnoj formi i koliko brani”, rekao nam je Štimac i prokomentirao nacionalni stadion, odnosno graditi ga ili ne?

Nacionalni stadion – da ili ne?

“Apsolutno da! Mi ne možemo usko gledati na to pitanje. Jer, nije odluka o nacionalnom stadionu i njegovoj izgradnji odluka o tome da će se samo na njemu igrati. Pa ne igra Engleska samo na Wembleyju? Ali, stadion je nužnost.

Za utakmice visokog rizika moramo znati da su one eklatantni primjeri destruktivaca koji već godinama žele nauditi reprezentaciji Hrvatske. Stoga oni ne bi trebali imati mogućnost pristupa i to će biti konačna pobjeda protiv huliganizma”.

Sastanak HNS-a i hajdukovaca u Zagrebu

Dotaknuli smo se i nedavnog sastanka HNS-a i predstavnika Hajduka i grada Splita u Zagrebu, na kojem se razgovaralo o odigravanju kvalifikacijske nogometne utakmice za Europsko prvenstvo između Hrvatske i Mađarske na Poljudu u listopadu ove godine.

Pisalo se o tome kako su Splićani na ovaj sastanak došli s uvjetima koje je Hajduk već ranije postavio, poput stranog povjerenika za suđenje, vraćanja Udruge klubova Prve HNL, transparentnog financijskog izvještaja i kriterija za izbor ljudi na funkcije. Zna se i da im smeta što je na funkciji direktora HNS-a Damir Vrbanović zbog sudskih procesa protiv njega, te se ne slažu da Bruno Marić bude glavni instruktor za VAR…

“Za ostvariti nešto trebaju biti pozitivne relacije s dvije strane. Svi mi znamo da reprezentacija želi doći u Split, žele to i igrači. Službeno znamo i da HNS želi da reprezentacija u listopadu igra na Poljudu, a za nastup reprezentacije ne smije biti nikakvih ultimatuma, nikakvih! Jer, ne može nitko nikome uskraćivati da je gledamo u Splitu. I tu mislim da je sve rečeno.

A ove osobne rane i kmečanja, to se liječi za stolom i razgovorom. Istina, svaki razgovor je korak naprijed, ali ako se dolazi s unaprijed definiranim razmišljanjem, odnosno odlukom da se ne treba mijenjati, nego samo da se druga strana treba mijenjati, onda to nije dobro i to ne može ići naprijed. Jer, trenutačna situacija u Hajduku je takva da oni žele mesti samo pred tuđim pragom, a pred svojim imaju puno smeća”, kaže Štimac.

Srebrni Vatreni u Europi ove sezone i indijska reprezentacija

Za kraj dugog i opsežnog razgovora zamolili smo da nam prokomentira i nastupe naših pojedinih srebrnih Vatrenih u ovoj sezoni na izmaku:

“Luka je vukao puno toga na svojim leđima i jasno je da je moralo doći do trenutka da i on osjeti zamor. Ali, to se na sreću nije osjetilo u nastupima za Vatrene. Također, generalno je i Real otišao par stepenica niže, a i logično je nakon toliko uspjeha da je došlo do zasićenja i svega. Ivan Rakitić je zato zadržao prilično visoku razinu forme, što me iznenadilo kod njega.

Barca igra izvrsno, nisu imali padova, tako da… Brozoviću i Perišiću je bilo nekako najturbulentnije u klubu ove sezone. Mislim da su i oni bili malo razočarani u Interu lošijim ulaskom u sezonu pa se to i vidjelo.

A što reći o Rebiću, igra Ante kao zmaj. Čini razliku na terenu, pun je energije, on je naš novi Mandžukić. A što se tiče pisanja o mojem preuzimanju indijske reprezentacije, ona su točna, u četvrtak imam razgovor s njima pa ćemo vidjeti. Ali, zainteresiran sam, svakako”, zaključio je Štimac.