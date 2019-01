ALVARO MORATA NA POSUDBI U ATLETICO MADRIDU: Ovo su loše vijesti za Nikolu Kalinića

Chelsea doveo Moratu u ljeto 2017. iz Real Madrida

Napadač Chelseaja Alvaro Morata (26) odlazi na posudbu u Atletico Madrid do kraja sezone, s tim da španjolski klub ima mogućnost otkupa njegovog ugovora, objavili su u utorak britanski mediji. To je loša vijest za Nikolu Kalinića koji je dobro iskoristio minutažu koju mu je dao Diego Simeone – postigao je četiri pogotka, po dva u ligi i kupu, u svega sedam nastupa. Međutim, izgleda da mu niti to neće pomoći.

Trener londonskog kluba Maurizio Sarri često je ostavljao Moratu na klupi za pričuve, a najavljeni dolazak Gonzala Higuaina iz AC Milana dodatno bi pogoršao njegov status u Chelseaju, pa se odlazak u Atletico Madrid nameće kao logičan izbor. Morata bi mogao debitirati za Atletico već u subotnjem prvenstvenom susretu protiv Getafea.

Chelsea je doveo Moratu u ljeto 2017. iz Real Madrida, plativši “kraljevskom klubu” 66 milijuna eura odštete. No, španjolski napadač nije ispunio očekivanja, u prvoj sezoni upisao je 11 golova u Premier ligi, a ove sezone tek pet pogodaka.