ALLEGRI JE I SLUŽBENO NOVI TRENER JUVENTUSA: Postat će jedan od najplaćenijih na svijetu

Andrea Pirlo više nije trener Juventusa, objavio je klub iz Torina. Nakon samo jedne sezone legenda talijanskog nogometa pakira kofere, a njegov nasljednik bit će Massimiliano Allegri.

Pirlo je počeo kao pomoćni trener u Juventusu nakon vrlo uspješne igračke karijere. Probio se do pozicije glavnog trenera, gdje mu je klub pružio šansu. Iako je bilo govora da će Pirlo svakako ostati i da mu uprava vjeruje, rezultati su ipak presudili legendarnom Talijanu. Juve je ove sezone osvojio tek četvrto mjesto, a ispali su rano iz Lige prvaka, što je neuspjeh za momčad koja je devet godina zaredom dominirala talijanskim nogometom.

Massimiliano Allegri’s first spell at Juventus (five years):

▪️ 5/5 Serie A titles

▪️ 4/5 Coppas Italia

▪️ 2 Champions League finals

And now he’s back. ⚪⚫ pic.twitter.com/mpuw5MrkqV

— B/R Football (@brfootball) May 28, 2021