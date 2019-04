ALEX McLEISH VIŠE NIJE IZBORNIK ŠKOTSKE: Kumovao mu loš početak kvalifikacija za Euro

‘Zahvalan sam za priliku da po drugi put vodim moju reprezentaciju’

Alex McLeish više nije izbornik škotske nogometne reprezentacije, objavio je u četvrtak Škotski nogometni savez.

Posljedica je to lošeg starta Škotske u kvalifikacijama za Euro 2020. godine, u kojima su Škoti poraženi s 3-0 na gostovanju u Kazahstanu, a s mršavih 2-0 pobijedili San Marino.

‘Odluka je donijeta tek nakon što je vodstvo raspravljalo o tome’

“Odluka je donijeta tek nakon što je vodstvo raspravljalo o tome i nakon iskrenog razgovora koji sam s Alexom vodio ranije ovog tjedna”, izjavio je u priopćenju izvršni direktor Škotskog nogometnog saveza Ian Maxwell.

“U konačnici, igre i rezultati u prošlih godinu dana te način na koji smo poraženi u Kazahstanu, nisu dali naznake napretka momčadi za koju vjerujemo da može više. Imajući sve to u vidu, dogovorili smo se da nam je potrebna promjena vodstva za ostatak kvalifikacija.”

Drugi mandat

Alexu McLeishu je ovo bio drugi mandat na izborničkoj klupi Škotske, a započeo ga je u veljači 2018. godine zamijenivši Gordona Strachana. U 12 utakmica ostvario je pet pobjeda i doživio sedam poraza, ali je reprezentaciju preko Albanije i Izraela doveo do prvog mjesta u skupini 1 C razreda Lige nacija, čime je Škotskoj zajamčena i druga prilika za plasman na Euro 2020. kroz doigravanje s još tri najbolje reprezentacije iz istog razreda, koje pravo sudjelovanja neće izboriti u kvalifikacijama. No, on neće biti taj koji će imati priliku Škotsku odvesti na prvi veliki turnir nakon 22-godine.

“Zahvalan sam za priliku da po drugi put vodim moju reprezentaciju i odlazim znajući da sam dao sve što sam mogao kako bismo bili uspješni. Zadovoljan sam što smo dali priliku mnogim mladim igračima za prve međunarodne nastupe što je zalog kako za njihovu, tako i za budućnost reprezentacije”, izjavio je McLeish s kojim sa svojih pozicija odlaze i pomoćni treneri Peter Grant, James McFadden i Stevie Woods.

Škoti će u lipnju igrati protiv Cipra i Belgije u kvalifikacijama za Euro 2020. te će vodstvo Škotskog nogometnog saveza odmah započeti potragu za McLeishevim nasljednikom.