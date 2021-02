Nekadašnji hrvatski reprezentativac Alen Halilović zabio je svoj prvi pogodak u službenoj utakmici za Birmingham. Halilović je u 85. minuti prekrasnim pogotkom izvana donio pobjedu Birminghamu protiv QPR-a 2:1.

Zanimljivo, nakon pogotka skinuo je dres i pokazao majicu na kojoj je bio nacrtan nedavno preminuli kantautor Đorđe Balašević.

I may be wrong, but I think Alen Halilovic’s T-shirt was in remembrance to Serbian musician, poet & director Djordje Balasevic, who recently died of Covid at the age of 67

Balasevic was appointed goodwill ambassador of the United Nations High Commissionaire for Refugees in 1998. pic.twitter.com/bU2qiQ0t1e

— Rob Plaister (@RobPlaister) February 27, 2021