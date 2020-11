Dosta neobična priča prepričava se ovih dana u nogometnim krugovima, a glavni je lik Alen Halilović, nekadašnji kapetan mlade hrvatske reprezentacije, a danas slobodni igrač koji čeka angažman.

Halilović je završio svoj staž u Milanu raskidom ugovora, pričalo se da ga želi angažirati i Hajduk, no istina je da je dobio ponudu s drugog kraja svijeta. Naime, za njega se raspitivao slavni brazilski klub Vasco da Gama, a posrednik u transferu trebao je biti legendarni bivši nogometaš Dinama i hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva.

Vasco da Gama is interested in signing Alen Halilovic, who is currently on a free transfer.

— FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) November 14, 2020