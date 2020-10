AKTIVACIJA PLANA B: Evo u kojem bi sastavu Vatreni mogli zaigrati protiv Francuske; Dalićevo otkriće napada svjetske prvake

‘Bruno Petković počet će utakmicu. Kad je Bruno u pravoj formi, kad je fit, on je veliki dobitak’

Prema jučerašnjoj situaciji, trenutno naš najubojitiji igrač Andrej Kramarić zbog ozljede neće moći igrati današnju utakmicu 4. kola Lige nacija protiv Francuske (20.45 – Maksimir). Više o tome pročitajte – OVDJE.

Perišić desno, Bradarić lijevo na krilu

To bi značilo aktivaciju plana B, što je jučer na zoom presici i najavio izbornik Zlatko Dalić. Dakle, Ivan Perišić mogao bi zaigrati na desnom krilu, a Dalićevo reprezentativno otkriće Domagoj Bradarić, igrač koji je u debiju oduševio protiv Švicarske u St. Gallenu prošle srijede, ordinirao bi na lijevoj strani.

Takvu soluciju s Bradarićem izbornik je objasnio riječima:

“Razmišljamo o tome da stavimo Perišića desno, a Bradarića lijevo. Bradarić ne može igrati na desnoj strani, ali može na lijevoj jer se pokazao kao dobro rješenje. Vidjet ćemo nakon treninga”.

ZLATKO DALIĆ OTKRIO VELIKU ISTINU O PETKOVIĆU I IGRAČIMA; ‘Strah od Francuza, zašto bi ga bilo? Reći ću vam sad nešto o Bruni i igračima…’

Znači, u napadu će igrati Bruno Petković kao centralni napadač, Perišić malo iza njega desno i Bradarić lijevo.

“Bruno će početi utakmicu. Kad je Bruno u pravoj formi, kad je fit, on je veliki dobitak. On nam treba, njegov stil nam odgovara. On je na puno boljem nivou nego prije. Bruno je u puno boljem stanju nego što je bilo. On prošlu utakmicu nije igrao iz mojih taktičkih razloga, a sutra će započeti utakmicu. Ja ga želim kakav je bio prošle godine u kvalifikacijama, donio nam je puno toga, pogotovo kad igramo na krila”, objasnio je svoju odluku Zlatko Dalić.

Nikola Vlašić najistureniji ofenzivni vezni

Nikola Vlašić bio bi naš najistureniji ofenzivni vezni koji bi se kretao i kreirao blizu šesnaesterca, tamo gdje je on i najopasniji, a Luka Modrić i Mateo Kovačić bi bili malo iza njega. Luka bi u takvoj formaciji bio više desno, a Kovačić lijevo.

Iako, potrebno je za naglasiti kako bi Luka konstantno išao po loptu na svoju polovicu i vezao linije. Znači, on ne bi bio fiksiran na toj desnoj strani u veznoj liniji, nego bi ordinirao puno šire. Kao što to on uvijek radi. Tako da bi se formacija 4-2-3-1 mijenjala u 4-3-3, ovisno o situaciji na terenu…

Ako se uzme u obzir da neće biti protiv Švedske kartoniranog Marcela Brozovića, to bi značilo da će linija Modrić – Kovačić – Vlašić, ako Kova zaigra umjesto Broza, morati trkom i agresijom nadomjestiti taj manjak i trkačkom smislu, kao i u onom što se tiče pritiska na suparničke igrače. No, postoji i još jedna mogućnost…

“Vidjet ćemo tko će igrati umjesto Brozovića. Na toj poziciji mogu igrati Kovačić, Badelj, Rog, vidjet ćemo tko će zaigrati,” izjavio je izbornik.

Dalić je najavio i kako će Dario Melnjak, nogometaš koji je dosad odigrao pet utakmica za Hrvatsku i koji se pokazao kao pouzdani lijevi bek, odmoriti, a umjesto njega na tu se poziciju vraća naš standardni nogometaš Borna Barišić. Izbornik je najavio kako će odmoriti neke igrače koji su igrali protiv Švicarske i Švedske…

‘Brekalo je igrao dosta utakmica, Melnjak također i to su igrači koje moramo poštedjeti’

“Odmorit ćemo neke igrače koji su više igrali. Brekalo je igrao dosta utakmica, Melnjak također i to su igrači koje moramo poštedjeti i dati šansu drugima. Uvest ćemo tri, četiri svježa igrača, ali nećemo pasti. Nećemo biti slabiji,” dodao je.

Na desnoj strani tako će početi Filip Uremović, mladi nogometaš koji se sve više navikava na ulogu igrača iz prvih 11 i nekako postaje trajno riješenje za desni bok, jer Šime Vrsaljko ponovno je ozlijeđen i tko zna kad će se vratiti.

Uremović se protiv Francuske, u svom reprezentativnom debiju tražio, imao je dosta pogrešaka, a onda je protiv Švicarske i Švedske pokazao da je pouzdan i kako može odgovoriti svim zahtjevima i zadaćama. Evo mu sad prilike da se pokaže protiv svjetskih prvaka. Senatori Domagoj Vida i Dejan Lovren trebali bi biti centralni stoperski par. Duje Ćaleta Car u tom slučaju bi završio na klupi. Naravno, na golu će biti Dominik Livaković, naša prva reprezentativna vratarska opcija.

Važno za naglasiti kako je sve navedeno podložno promjenama. Ne bi bilo prvi put da nas izbornik iznenadi nekom svojom odlukom uoči samog početka dvoboja.

Mogući sastav Hrvatske: Livaković; Uremović, Vida, Lovren, Barišić; Modrić, Kovačić; Vlašić, Perišić, Bradarić; Petković.

Vrijedi spomenuti kako Hrvatska nakon tri kola skupine 3 elitnog razreda natjecanja ima jednu pobjedu odnosno tri osvojena boda, dok su na vrhu Francuska i Portugal sa po sedam bodova. Na začelju je Švedska bez bodova.