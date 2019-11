AKO SE OVO NE PROMIJENI – GOTOVI SMO! Hrvatska bi mogla bez većih problema osvojiti Euro, ali iz nekoliko razloga vjerojatno neće

Jasno je da se neke stvari moraju promijeniti ako zasita želimo gledati Vatrene na tronu

Premda je većina, pogotovo onih euforičnih i gotovo zaluđenih navijača nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, mislila kako će sada doprvaci svijeta pregaziti kvalifikacijsku skupinu za Europsko prvenstvo. Nažalost, to ne da se nije dogodilo, nego su viceprvaci svijeta na kraju u posljednjoj utakmici grupne faze morali pod imperativom pobjediti kako bi izbjegli ispadanje ili dodatne kvalifikacije.

OK, prvenstvo je izboreno, ogroman je teret pao s leđa izborniku Zlatku Daliću i njegovim odabranicima, ali to ne znači da se dalje nećemo baviti problemima unutar reprezentacije. Nakon utakmice nogometni analitičar Joško Jeličić dao je kratki, onako s nogu, rezime svega što je otežalo Hrvatskoj plasman na Euro. “Logične oscilacije, proces smijene generacija, problem diskontinuiteta nastupa u klubovima, deficitarnost određenih pozicija, posebno nedostatak Šime Vrsaljka, učinili su ove kvalifikacije težim od očekivanog”, izdvojio je to Jeličić, ali ima tu još sitnica koje bi kasnije drastično mogle utjecati na konačni efekt Vatrenih na Euru.

Dječje bolesti

Letvica je postavljena nebeski visoko. Ha, ipak je riječ o svjetskim doprvacima, o momčadi koja u svojoj jezgri ima Luku Modrića, Marcela Brozovića, Matea Kovačića i još podosta vrhunskih nogometaša na gotovo svim pozicijama. No, u ovim netom završenim kvalifikacijama, kao i u Ligi nacija prethodno, pojavile su se još neke dječje bolesti koje izbornik Zlatko Dalić nije riješio.

Navest ćemo svakako i one pozitivne segmente, ali prvenstveno treba izdvojiti negativne jer zbog njih bi u konačnici mogli ispaštati. Činjenica koju se jednostavno ne može osporiti jest da Hrvatska, ma koliko to suludo zvučalo, i dalje nema jasno uređen i definiran sustav. Nezamislivo je teško ukalupljivati, modelirati, prilagođavati i preodgajati igrače poput Modrića, Rakitića, Lovrena, Vide, Perišića, koji su tu već godinama i igraju u sustavu u kakvom igraju, nažalost zbog cijele plejade izbornika koji nisu dobro radili svoj posao. Dalić je dobio zadaću eliminirati taj problem, stvoriti kakav takav održivi sustav s jasnom filozofijom, ali u tome je samo parcijalno uspio.

Zašto oscilacije?

Vidjeli smo svi jako dobro kako Hrvatska može odigrati kada se poštuje taktika, kada se odabere pravi pristup, filozofija i kada se odradti perfektna analiza suparnika i kada se prije svega poklopi savršena kemija među igračima. Sve se to moglo vidjeti u onom srazu na gostovanju u Slovačkoj. Bila je to, bez daljnjeg najbolja utakmica u novijoj povijesti reprezentacije, taktički najzrelija, bez oscilacija, na visokoj razini svih 90 minuta.

No, zašto Hrvatska tako dobro ne igra u kontinuitetu? To je pitanje tema za jedan cijeli članak, ali ujedno su baš te drastične oscilacije u formi, u raspoloženju, u taktičkoj postavi, u, ne znamo, koncentraciji, motivaciji, čemu već, jako veliki problem, za koji još nismo vidjeli konkretno riješenje.

Nadalje, Hrvatska dosta dobro izgleda kada radi visoki pritisak, taj je mehanizam Dalić odmah uveo i na njemu se dosta radilo, a on je trenutno možda i najjače oružje Vatrenih. Kažemo, taj je segment sjajan, ali dečki se dosta muče u igri na postavljenu obranu. Modrić tu i dalje voli glavnu riječ, kao kreator, ali u slučajevima kada mora igrati dublje na svojoj polovici i tranzicija se ne odradi dovoljno brzo, a protivnik se uspije konsolidirati, nastaje problem. Hrvatska teško stvara prilike iz situacija na postavljenu obranu, a tome može biti razlog, štošta, od neuigranosti, do nedostatka kemije među igračima, do loših napadačkih mehanizama. Nećemo ulaziti dublje, nismo s Vatrenima na treningu, ali činjenica je da tu imamo problem.

Bekovi

Nadalje, bekovi. Problem je to kojim smo se intenzivno bavili posljednjih mjeseci. Tin Jedvaj nije bek i ako sada već nije jasno da ga se tamo ne može koristiti, onda ne znamo kada će biti. Em kronično nedostaje njegova prisutnost u napadu, em ne sudjeluje aktivno u izgradnji napada, em se prilikom povlačenja uvlači previše u sredinu i ostavlja krilnom igraču previše prostora za centaršut, kao što je to napravio u posljednjoj utakmici sa Slovačkom kod njihova pogotka. Jednostavno, Jedvaj nije bek i pored Karla Bartoleca, koji je prirodni na toj poziciji, suludo ga je uopće gurati u prvu postavu. No, s druge strane Tin Jedvaj je moderni “ball playing” stoper i svakako treba imati mjesta u momčadi, ali na stoperskoj poziciji jer od tamo može doprinijeti puno, puno više.

Nije bolje niti s Bornom Barišićem, on, iz tko zna kojeg razloga, ne sudjeluje dovoljno u napadačkoj fazi, iako u njoj nije loš, a defenzivnu odrađuje uglavnom dobro, bekovski, bez prevelikih zamjerki. No, s njegove strane baš nedostaje te kemije s krlinim igračem i petlje da izađe više na protivničku polovicu na neki “overlap” ili kombinaciju sa suigračem iz okomite linije.

Paušalna smjena generacija

E sada dolazimo do onoga što je Zlatko Dalić dugo najavljivao poslije SP-a, a na kraju je svoje obećanje izvršio tek paušalno, čak i silom prilika. Smjena generacija. U reprezentaciji su ostali gotovo svi senatori osim Subašića, Ćorluke i Mandžukića koji su se korektno i bez previše pompe povukli nakon srebra u Rusiji. Dalić je najavio i to hrabro, kako će selekciju raditi prema tome tko je u formi i tko ima kontinuitet u svojim klubovima. A to, kvragu, ne radi.

Da počnemo od toga da je ureprezentacijii dalje, makar nitko više ne zna zašto, Lovre Kalinić, a čovjek je nažalost posljednju utakmicu odigrao u veljači ove godine. Nadalje, Dejan Lovren je uglavnom na klupi u Liverpoolu osim kada Jurgen Klopp ne rotira pa ovaj uđe umjesto igrača koji odmara. Rakitić je odigrao 255 minuta ove sezone za Barcelonu i praktički je otpisan. Perišić se muči oscilira u Bayernu još gore nego što je to bilo lani u Interu. Ante Rebić trenutno igra najgori nogomet svoje karijere, a Bog zna da je do sada imao podosta crnih trenutaka. Odigrao je samo 500 minuta i nema niti jedan gol niti asistenciju, te bi prema svim kriterijima trebao biti barem na klupi. No, tu je i još uvijek drži primat.

Hijerarhija

Istovremeno, Dalić na klupi ima igrače koji su u vrhunskoj formi, poput Oršića, Brekala, Perića koji dobivaju mrvice i čekaju da se netko ozlijedi kako bi uskočili. Tu nam je najbolji primjer Nikola Vlašić, koji je uskočio umjesto Rakitića koji je propustio veći dio kvalifikacija zbog ozlijeda i samo njemu poznatih razloga. Vlašić je na kraju ispao ključni igrač u kvalifikacijama i uz Modrića je bio prvo ime Vatrenih.

Zašto Dalić nije uveo mlade igrače, posebice one koji su u formi? On sam to objašnjava ovako. “Ja sam rekao da sam dečkima iz Rusije zahvalan cijeli život, uvijek će imati kod mene popust, da tako kažem, ali igrat će najkvalitetniji i najspremniji. Mladi dolaze, ali okosnica će biti srebrni iz Rusije. Ovo nije klub, trebamo gledati odnose i relacije, čuvati kuću, kako ja kažem. Treba se jako namučiti da uđeš i onda čuvati to mjesto”, izjavio je to izbornik i sasvim jasno objasnio kako u reprezentaciji i dalje vlada hijerarhija u kojoj srebrni iz Rusije imaju prednost, a to bi zapravo mogao biti i odgovor na našu tezu iz naslova.

Zbogom Euro?

Ako će Dalić zaista forsirati u prvoj postavi igrače koji igraju petstotinjak minuta u pola sezone, odnosno igrače koji daleko od optimalne forme, možemo se odmah pozdraviti s ikakvim rezultatom na Euru. Uspredimo li samo ovu situaciju s onom na SP-u, kada su igrali zaista samo oni u naponu snage i vrhunskoj formi, sve je jasno.

Puno će toga ovisiti o Dalićevim potezima i odlukama. Pokazao se pragmatičnim uoči SP-a, pa i na prvenstvu kada je mrtav hladan otjerao pobunjenog Nikolu Kalinića, i stavio se u nezgodnu poziciju da nema pričuvnog napadača. Dalić je u svojoj karijeri donosio podosta krucijalnih odluka, pa tko zna, možda se odluči na još koju do Eura jer zaista bi voljeli tamo na djelu vidjeti reprizu SP-a, a ne flop u skupini.

Što na kraju valja?

Na koncu, da ne budemo “mrzitelji svega hrvatskog”, kako će nas vjerojatno mnogi nazvati jer ne držimo reprezentaciju na zlatnom i bezgrešnom oltaru, izdvojit ćemo i nekoliko pozitivnih segemenata iz ovog kvalifijacijskog ciklusa. Eto, silom smo prilika dobili sjajnog vratara Livakovića, pa onda kariku u veznom redu koja je nedostajala Nikolu Vlašića, za kojeg se nadamo da će tamo i ostati čak i ako se Rakitić vrati, zatim tu su još uvijek vrhunski Luka Modrić te trenutno jedan od najboljih veznjaka svijeta Marcelo Brozović, za kojeg opet stječemo dojam da nije dovoljno dobro iskorišten, ali o tom neki drugi put. Dakako, Bruno Petković, koji je preoteo ulogu prvog napadača Andreju Kramariću i teško, ali baš teško će ga ovaj svrgnuti, osim ako opet ne proradi hijerarhijski crv.

Dobro je i što se reprezentacija konačno malo proširila, upotpunila takoreći, stigli su neki novi igrači i još su k tome u dobrim, obećavajućim formama, samo je šteta da ne igraju više. Dobro je i što više nema ekscesa na tribinama, što se utakmice mogu igrati po cijeloj Hrvatskoj bez pretjeranog straha od navijačkih nereda, osim možda u Splitu gdje je osiguranje djelovalo kao da dolazi Papa, a ne Modrić i kompanija.

Na koncu, bilo je u ovom ciklusu svega, i dobroga i lošega, ali sada se polako treba okrenuti Euru. Premda je ono još mjesecima daleko, jasno je da se neke stvari moraju promijeniti ako zasita želimo gledati Vatrene na tronu. Jer trenutno imamo ekipu koja može biti prvak Europe, gotovo bez većih problema, ali ako se neki nabori ne “ispeglaju”, vjerojatno nećemo.