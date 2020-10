U najzanimljivijem dvoboju 2. kolu Lige prvaka u Torinu su nogometaši Barcelone pobijedili Juventus s 2:0, te barem malo umanjili žal zbog poraza u El Clasicu.

I Barcelona i Juventus su u Torinu izveli okrnjene sastave, a najviše je kod domaćina nedostajao zaraženi Cristiano Ronaldo, što se na kraju odrazilo i na rezultat utakmice.

Barcelona je na kraju slavila, pogotke su zabili Dembele sjajnim udarcem izvana te Lionel Messi iz penala.

Vrlo je zanimljiva činjenica da Messi zabija samo golove iz penala ove sezone. Zabio je tri komada, a sva tri stigla su nakon udarca s bijele točke. Jednog je zabio Villarrealu na otvaranju španjolskog prvenstva, a druga dva u Ligi prvaka – Ferencvarošu i jučer Juventusu.

Zanimljivo je da kritičari Cristiana Ronalda uvijek prozivaju jer puno svojih golova zabija s bijele točke, no ove sezone Messi još nije zabio iz igre.

Messi's three goals this season were all penalties 🎯 pic.twitter.com/rTCHPObQuh

No nemojte da vas ovo zavara, Messi je jučer srušio jedan veliki rekord. Postao je igrač koji je zabio najviše golova u grupnoj fazi natjecanja. U 74 odigrane utakmice zabio je 70 golova. Impresivno.

📊 — Leo Messi is the all-time top scorer of the Champions League group stage with 70 goals in the tournament's qualifying phase. pic.twitter.com/ll7jL5Wi4O

— Barça Universal (@BarcaUniversal) October 29, 2020