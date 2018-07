AJAX DOMINANTAN PROTIV STURMA, CELTIC PREOKRENUO PROTIV NORVEŽANA: Uzbudljivo u drugom pretkolu Lige prvaka

Nogometaši Ajaxa i Celtica ostvarili su pobjede u prvim susretima drugog pretkola Lige prvaka

Ajax je u Amsterdamu pobijedio Sturm 2-0, dok je Celtic u Glasgowu porazio Rosenborg 3-1.

Ajax je protiv Sturma dominirao cijeli susret i austrijski doprvak može biti sretan što je primio smo dva gola.

Domaćin je poveo preko Ziyecha

Domaćin je poveo u 15. minuti golom Hakima Ziyecha, no pogodak ide na dušu gostujućeg vratara Jorga Siebenhandla koji je loše reagirao. Na 2-0 je povisio Lasse Schone u 57. minuti. Danski reprezentativac je zabio pogodak nakon što mu je Siebenhandl obranio jedanaesterac. Na Schoneovu sreću lopta se odbila do njega i Danac je pospremio odbijanac u mrežu. Bio je to drugi uzastopni kazneni udarac kojeg je Schone promašio nakon što mu je Danijel Subašić obranio jedanaesterac prilikom raspucavanja u osmini finala svjetskog prvenstva.

Huntelaar se ispromašivao

Do kraja utakmice ‘kopljanici’ su imali još nekoliko prilika, no nisu uspjeli postići i treći pogodak. Najviše se ispromašivao Klaas-Jan Huntelaar koji je imao tri lijepe prilike. Uzvrat je 1. kolovoza u Grazu.

Celtic bolji od Rosenborga

Pobjedu je ostvario i Celtic koji je na Celtic Parku pobijedio Rosenborg 3-1.

Norvežani su poveli u 16. minuti nakon lijepe akcije koju je okrunio Birger Meling. Celtic je izjednačio u 43. minuti golom Odsonnea Edouarda, a u 46. minuti i stigao do vodstva nakon što je Olivier Ntcham svladao Andrea Hansaena sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora. Francuski veznjak je zabio pogodak nakon svega 36 sekundi. Sjajnu predstavu francuski napadač Edouard je okrunio u 75. minuti svojim drugim golom na utakmici.

Šimunović nije nastupio

Bivši igrač zagrebačkog Dinama Jozo Šimunović nije nastupio za Celtic. Uzvratni susret je 1. kolovoza u Trondheimu.

Na preostale tri utakmice nije bilo golova. Rezultatom 0-0 okončani su susreti Kukeši – Karabag, BATE Borisov – HJK Helsinki, te Ludogorec – MOL Vidi.

Ozobić igrao cijeli susret za Karabag

U susretu između albanskog i azerbajdžanskog prvaka nije bilo previše igre niti prilika. Bila je to skromna prilika sa svega sedam udaraca prema vratarima pri čemu Kukeši nije uputio niti jedan udarac u okvir gola. Albanski sastav u svojim redovima ima dvojcu hrvatskih nogometaša Dinu Špehara i Filipa Žderića, ali niti jedan nije zaigrao. Za Karabag je cijeli susret igrao Filip Ozobić.

BATE bolji u prvom susretu

Pobjednik iz ove utakmice u trećem pretkolu igrat će protiv pobjednika susreta između bjeloruskog BATE Borisova i finskog HJK Helsinkija. BATE je u prvom susretu bio bolji, ali bez pravih izrazitih prilika.

Ludogorec sa čak 16 udaraca

U dvoboju između bugarskog Ludogoreca i mađarskog MOL Vidija praktički se igralo na jedan gol. Ludogorec je imao 65 posto posjeda lopte, 11 kornera i 16 udaraca, međutim gosti su se uspjeli obraniti. Mađari su tijekom susreta sakupili čak 23 prekršaja i četiri žuta kartona.