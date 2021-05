AGUERO JE ZBOG JEDNOG POTEZA POSTAO NAJVEĆI TRAGIČAR CITYJA, PLJUŠTE REAKCIJE: ‘Pa on to ni na treningu nikad nije zabio’

Aguero se i ispričao putem svog Twittera navijačima te priznao da je ovo bila njegova pogrešna odluka

Nogometaši Manchester Cityja ipak nisu već u subotu osigurali naslov prvaka Engleske za ovu sezonu, za to im je bila potrebna pobjeda na domaćem terenu protiv Chelseaja, no na kraju su gosti iz Londona slavili sa 2:1.

Najvažniji trenutak utakmice dogodio se kad je Sergio Aguero promašio penal koji je City trebao dovesti u prednost od 2:0. On je pokušao “panenkom” pogoditi za 2:0, ali to je izveo vrlo loše i Mendy je uhvatio njegov udarac.

Nakon utakmice uslijedile su brojne reakcije na taj Aguerov potez.

‘Najviše je razočaran on’

“Slušajte, sad je sebičan jer je promašio, a da je zabio svi bismo govorili kakav je genijalac. Takva je stvarnost. Ja kažem igračima da odaberu opciju kod izvođenja penala. Može to biti panenka, lijevo, desno, ili sredina. Samo budite odlučni. On je bio odlučan i promašio. Svi su bili razočarani, ali najviše je razočaran on. Sergio je osjetljiv tip“, rekao je nakon utakmice Guardiola.

Aguero se i ispričao putem svog Twittera navijačima te priznao da je ovo bila njegova pogrešna odluka.

Zanimljivo, oglasio se i nekadašnji suigrač Sergija Aguera iz Manchester Cityja Micah Richards koji je rekao:

“Uhvatio sam se za glavu, nisam mogao vjerovati. On je to stalno radio na treninzima, ali nikad nije uspio zabiti. Ne znam zašto je onda to pokušao“, prenosi Richardsove riječi BBC.