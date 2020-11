Nogometaši Intera u subotu su na svom terenu u sudačkoj nadoknadi izvukli remi 2:2 protiv Parme, a oba gola za Nerazzurre postigli su hrvatski reprezentativci Ivan Perišić i Marcelo Brozović.

Parma je vodila 2:0, a oba gola zabio je njihov najbolji igrač i bivši napadač Arsenala Gervinho, u 46. i 62. minuti. Preokret je došao ulaskom Brozovića u igru u 59. minuti. Samo pet minuta nakon toga Brozović je s ruba šesnaesterca zatresao mrežu.

Za konačnih 2:2 pogodio je Perišić u sudačkoj nadoknadi (90+2) i to nakon slobodnog udarca s lijevog boka. Centaršut je izveo Aleksandar Kolarov, a Perišić je glavom pogodio za 2:2.

Međutim, utakmicu je obilježilo i dvojbeno suđenje suca Marca Piccinija koji nije dosudio, kako se čini, čisti penal nad Ivanom Perišićem. Igrač Parme Norbert Balogh srušio je hrvačkim zahvatom Perišića u 67. minuti pri rezultatu 2:1 za Parmu, a sudac je samo odmahnuo rukom i rekao da se igra nastavi. Nije reagirao niti VAR, iako je bilo elemenata da se situacija pregleda.

Na koncu uslijedile su žestoke reakcije iz Intera, a prvi se javio direktor Uprave Intera Beppe Marotta. “To je bio čistio penal. Moram protestirati na tu odluku suca, a ovo je jedini način. Koliko razumijemo da VAR reagira samo na čistim i očiglednim pogreškama, a danas je ovdje bio čist i očigledan penal. Dakle, sudac bi trebao obratiti veću pažnju ili se mora koristiti VAR. Ako se VAR samo djelomično koristi, onda to šteti svima i stvara osjećaj nejednakosti”, poručio je bijesni Marotta u razgovoru za Sky Sport Italia.

“Piccinini nam nije dosudio još jedan čisti penal protiv Beneventa. Nisam ovdje da bih se žalio nego kako bih tražio da se poštuju pravila. Ispravno je pozvati suce da budu pažljiviji jer se trenere i direktore također poziva da se drže pravila. Želim biti jasan i poručiti kako bih ovo rekao i da smo pobijedili. Rezultat mi nije alibi”, poručio je Marotta.

It's getting a bit ridiculous now because we are yet to receive a penalty this season although the challenges in the box are very obviously penalties.

Marotta was right to point this out, the Parma defender literally grabbing Perisic's neck to the floor, how isnt it a pen??? https://t.co/lILLmhGqmW pic.twitter.com/wUd8D3vsG6

— 👑🐉 Not Perisnitch (@snajaths) October 31, 2020