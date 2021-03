Nogometna reprezentacija Sjeverne Makedonije priredila je senzaciju pobijedivši u Duisburgu Njemačku sa 2:1, dok su Francuska, Engleska, Italija i Španjolska ostvarile pobjede u nastavku kvalifikacija za SP 2022. godine.

Premda Njemačka već neko vrijeme ne podsjeća na reprezentaciju koja je četiri puta bila svjetski prvak, posljednji put 2016. u Brazilu, trijumf Makedonaca u susretu 3. kola J skupine je senzacija.

Domaćin je dominirao, no gosti su poveli u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Gorana Pandeva. Makedonski kapetan je povukao kontru, a na koncu je i sam zatresao mrežu. Izjednačio je Ilkay Gundogan iz jedanaesterca u 62. minuti i kada se činilo kako će “elf” okrenuti rezultat, gosti su stigli do nove prednosti.

Kapetan Dinama Arijan Ademi je proigrao Eljifa Elmasa koji je u 85. pogodio pored Marca-Andrea ter Stegena za jednu od najvećih makedonskih pobjeda i prekid niza od 17 uzastopnih njemačkih pobjeda u kvalifikacijama za World Cup. Ademi je igrao cijeli susret baš kao branič Rijeke Darko Velkovski, a kapetan Dinama ponio je i titulu igrača utakmice.

Dinamo Zagreb captain 🇲🇰 Arijan Ademi (29) was Man of The Match against Germany today playing for his home country.

That'll surely motivate him for the tie against Villarreal… pic.twitter.com/2yXAr8KKQu

— Croatian Scout (@CroatianScout2) March 31, 2021