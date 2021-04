U prvom subotnjem dvoboju 33. kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool i Newcastle United su na Anfieldu igrali 1-1 (1-0).

Poveo je Liverpool u samom otvaranju utakmice golom Salaha (3), no još uvijek aktualni prvak Engleske potom je promašio sijaset prilika kojima bi vjerojatno riješio pitanje pobjednika, a kazna je stigla u sudačkoj nadoknadi.

Izgledalo je kako je Newcastle poravnao u drugoj minuti nadoknade kada je Wilson iz drugog pokušaja uspio poslati loptu u mrežu iza Allisona, no suci su pregledom snimke ustanovili kako je nakon Allisonove inicijalne obrane lopta pogodila Wilsona u ruku te su poništili pogodak.

No, to nije bila dovoljna opomena za Liverpool koji je ostao bez dva važna boda u borbi za plasman u Ligu prvaka u petoj minuti nadoknade kada je mrežu iza Allisona zatresao Wilock (90+5).

Liverpool je sada šesti na ljestvici sa 54 boda, jednim manje od četvrtog Chelseaja i petog West Ham Uniteda koji će igrati međusobno kasnije u subotu, a jednim više od sedmog Tottenhama. Newcastle je 15. sa 36 bodova, devet više od 18. Fulhama koji se nalazi u zoni ispadanja.

