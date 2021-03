Phoenix Sunsi svladali su na gostovanju aktualne NBA prvake LA Lakerse 114:104, a ključnu ulogu u pobjedničkoj momčadi imao je hrvatski košarkaš Dario Šarić koji je odigrao najbolju utakmicu sezone.

Šarić je na parketu proveo 26 minuta i ubacio 21 koš uz pet skokova, tri asistencije, jednu osvojenu i dvije izgubljene lopte.

Dario Saric's season-high 21 PTS propel the @Suns in Los Angeles!

Šut iz igre bio mu je 7/17, ubacio je dvije od pet trica te pet od šest slobodnih bacanja.

OVDJE pogledajte kako je izgledao njegov nastup protiv Lakersa.

Nakon Šarića, najbolji u Phoenixu je bio Mikal Bridges koji je za 36 minuta na parketu ubacio 17 koševa.

Kod Lakersa je najbolji bio LeBron James, koji je s 38 koševa bio najefikasniji igrač utakmice.

LeBron James went off tonight despite the L:

38 PTS

6 AST

5 REB

66 FG%

👑 pic.twitter.com/JOjRSXk2v2

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 3, 2021