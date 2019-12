Joshua mu je početkom tjedna ponudio pomoć, što je ovaj prihvatio

Trenutačno najmoćniji boksački promotor Eddie Hearn najavio je borbu između Anthonyja Joshue i Tysona Furyja. Prvi od njih nedavno je postao svjetski boksački kralj kada je u svoj posjed vratio WBA, IBF, WBO i IBO pojaseve, dok njegovog sunarodnjaka 22. veljače u Las Vegasu čeka meč za svjetskog prvaka po WBC verziji s Deontayem Wilderom.

Joshua je, inače, ovog tjedna povukao neočekivan potez i ponudio Furyju pomoć u pripremama za njegovu iduću borbu jer smatra koko bi u slučaju njegov pobjede prije dobio priliku boriti se za titulu neprikosnovenog kralja boksa. Fury mu je zahvalio na ponudi i rekao da u je spreman prihvatiti.

Sada se pak u cijelu stvar umiješao Hearn koji je najavio da će se par sigurno sučelili u jednom trenutku.

“Sparing s Furyjem bit će zanimljivo dogovoriti s obzirom na Joshuin raspored. Kako ćete to napraviti?”, zapitao se Hearn tijekom razgovora za iFL TV.

Reagirao i Warren

“No, ne bih se iznenadio da na kraju ode u Ameriku i odradi nekoliko rundi. Ali, oni će se definitivno boriti, neovisno o ishodu Furyjeve borbe. Ako izgubi od Wildera obećavam vam da će se AJ i Fury boriti u jednom trenutku u budućnosti. To ne mogu pak reći za Wildera.

Furyjev promotor Frank Warren proglasio je Joshuinu ideju besmislenom, glupom i smiješnom.

“To je glupo, zar ne? To se neće dogoditi. Joshui je bolje da ga je pozvao na borbu. Možete li ih zamisliti kako spariraju u dvorani? Neka to sačuvaju za borbu. Ne vidim smisao toga. Neka se obračunaju u ringu i budu plaćeni za to. Bila bi to najveća borba ikad. Joshuina ponuda je besmislena, glupa i smiješna. Dogovoriti njihovu borbu je najlakša stvar na svijetu”, poručio je Warren.