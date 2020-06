NJEMAČKI PRVOLIGAŠ SE ISPRIČAO NAVIJAČIMA: Tražio ih da objasne zašto traže povrat novca za utakmice koje nisu mogli gledati zbog pandemije

Njemački prvoligaš Schalke 04 se u četvrtak ispirčao svojim navijačima zbog neosjetljivog i osobnog pitanja postavljenog u formularu kojim traže povrat novca za ulaznice za utakmice koje nisu mogli gledati zbog pandemije koronavirusa.

Jedno od pitanja u formularu je zašto žele svoj novac natrag.

FC Schalke 04 have offended his Fans with a cover Letter and back-pedalling #thenewsmansion https://t.co/Yrfz8rMUw9

— News Mansion (@NewsMansion) June 4, 2020