BRANITELJI NASLOVA IZBACILI MEKTIĆA I KOOLHOFA TE IZBORILI FINALE ROLAND GARROSA: Tamo će im protivnik biti još jedan hrvatski tenisač

Njemački tenisači Kevin Krawietz i Andreas Mies spriječili su reprizu ovogodišnjeg finala US Opena u Roland Garrosu pobijedivši u drugom polufinalnom dvoboju turnira muških parova Zagrepčanina Nikolu Mektića i Nizozemca Wesleyja Koolhofa sa 6-3, 7-5, a za naslov će se boriti protiv Splićanina Mate Pavića i Brazilca Brune Soaresa.

MATE PAVIĆ U FINALU ROLAND GARROSA: Senzacionalan rezultat Hrvata u Parizu

Pavić i Soares su u prvom polufinalnom dvoboju slavili protiv prvih nositelja Kolumbijaca Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faraha sa 7-6 (4), 7-5.

Krawietz i Mies su na korak do obrane prošlogodišnjeg pariškog naslova stigli odličnim reternima, čvrstom igrom na mreži i lobovima kojima su ‘uništili’ napadačku igru Mektića i Koolhofa.

Već u prvom gemu su došli do prvog ‘breaka’, a još jednim oduzetim servisom su zaključili prvi set za 43 minute.

