NJEMAČKI NOGOMETNI SAVEZ POD ISTRAGOM, NISU PLATILI SKORO PET MILIJUNA EURA POREZA? ‘Namjerno su ignorirali nepravilnosti’

Prostorije Njemačkog nogometnog saveza (DFB) te domovi sadašnjih i bivših službenika ove institucije su predmetom istrage koju su pokrenuli njemačko državno tužiteljstvo i porezna uprava pod sumnjom na ozbiljnu utaju poreza, izvjestili su u srijedu iz ureda tužiteljstva u Frankfurtu.

BIO JE SVJETSKI PRVAK, JEDAN OD NAJBOLJIH NA SVIJETU, A NA KRAJU JE OTPUŠTEN: Veliki Mario Gotze iznenadio novim klubom

U priopćenju se navodi da je šest bivših i sadašnjih dužnosnika DFB-a pod sumnjoj da su tijekom nekih utakmica u 2014. i 2015. prihod od reklama na stadionu namjerno pogrešno prijavljivali kao prihod od upravljanja imovinom, što je dovelo do izbjegavanja plaćanja poreza u iznosu od 4,7 milijuna eura.

BREAKING: The German Football Federation (DFB) headquarters and the homes of DFB officials have been searched on suspicion of tax evasion.

The amount of tax evaded may exceed €4.7 million.https://t.co/wkoKPNz3g5

— DW Sports (@dw_sports) October 7, 2020