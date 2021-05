NJEMAČKI IZBORNIK U REPREZENTACIJU VRATIO LEGENDU: To je napravio na dan u kojem je doznao da Sosa definitivno neće igrati za njih

Legendarni napadač Bayerna Thomas Muller ponovno će igrati za njemačku reprezentaciju.

NIJEMCI POTVRDILI – BORNA SOSA NEĆE IGRATI ZA NJIHOVU REPREZENTACIJU: ‘Ovo nije završilo pozitivno za nas, njemu želimo sve najbolje…’

Njemački izbornik Joachim Low u ožujku 2019. je odlučio da “veterane” Müllera, Jeromea Boatenga i Matsa Hummelsa više neće zvati u reprezentaciju, a njemački mediji javljaju da se sada predomislio i da će Mullerovo ime biti na popisu igrača koje vodi na Euro.

According to reports, Germany boss Joachim Low has called Thomas Muller to discuss a possible return to the national team in time for Euro 2020 pic.twitter.com/5Ev3iYTpdt

O svojoj odluci navodno je već obavijestio Mullera, koji nikada nije skrivao da bi ponovno htio igrati za “Elf”.

Muller je za Njemačku nastupio u ukupno 100 utakmica, postigao 38 golova i s “Elfom” osvojio Svjetsko prvenstvo 2014. godine.

Njemački mediji nagađaju da bi se Lowov popis mogao vratiti branič Hummels.

Borna Sosa will not play for Germany.

Oliver Bierhoff: "The DFB has carefully and seriously examined the possibility of Sosa's eligibility to play in Germany. Unfortunately, the result was not positive" [@SID_Sportnews via @SZ] pic.twitter.com/MSS0oSt3qH

