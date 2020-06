NJEMAČKA IMA NOVOG KOŠARKAŠKOG PRVAKA: Nakon 12 godina čekanja naslov pripao Albi iz Berlina

Nakon 12 godina čekanja košarkaši Albe iz Berlina osvojili su naslov prvaka Njemačke pošto su u finalu završnog turnira u Muenchenu dva puta svladali Ludwigsburg. U petak su slavili sa 88-65, a u nedjelju su bili bolji sa 75-74.

Albi je to deveti naslov prvaka Njemačke, a prvi nakon sezone 2007–08. U prethodne dvije sezone u finalu doigravanja izgubili su od minhenskog Bayerna, kojeg je u četrtvrtfinalu eliminirao Ludwigsburg.

ALBA BERLIN Champions 2020. That's it. That's the tweet. pic.twitter.com/85SgR5LkHO

— ᴿᴱᴺᴱ (@rgrzona) June 28, 2020