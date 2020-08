NIZOZEMSKI BICIKLIST U TEŠKOM STANJU NAKON PADA NA UTRCI: ‘Istina je, njegov je život ugorožen…’

Nizozemski biciklist Fabio Jakobsen, koji je teško pao u samoj završnici prve etape utrke Kroz Poljsku nalazi se u životnoj opasnosti izjavila je glavna liječnica utrke Barbara Jerschina.

POGINUO 17-GODIŠNJI WUNDERKIND: Sportski svijet u šoku nakon velike tragedije

“Istina je, njegov je život ugorožen. Izgubio je jako mnogo krvi te je zadobio brojne ozljede glave. Oslobodili smo mu sve dišne putove te dali kisik i sve potrebne lijekove. Srce radi normalno”, kazala je liječnica.

Our rider @FabioJakobsen is being tended to by the doctors after his crash in #TDP20.

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 5, 2020