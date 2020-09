Pedesetogodišnji Frank de Boer novi je izbornik nizozemske reprezentacije, javlja De Telegraaf. De Boer će na toj poziciji naslijediti Ronalda Koemana, koji je u kolovozu postao trener španjolskog velikana Barcelone.

Pedesetogodišnji De Boer posljednji je trenerski angažman imao u američkom Atlanta Unitedu, a prije toga je još vodio engleski Crystal Palace te velikane talijanski Inter i nizozemski Ajax.

Razdoblje u Crystal Palaceu ostat će mu zapamćeno kao najgore u trenerskoj karijeri jer se na klupi londonskog kluba zadržao samo 77 dana tijekom kojih se upisao u povijest jer je Palace tada postao prva momčad u povijesti Premierlige koja je izgubila prve četiri utakmice u prvenstvu bez postignutog gola.

