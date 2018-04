NIŽIĆ PROGOVORIO O SASTANKU S TORCIDOM: ‘O našim odnosima najbolje govori ono što se dogodilo poslije poraza od Dinama’

Posljednji dani na Poljudu bili su i više nego burni.

Tri dana poslije poraza u derbiju i dva dana nakon napada na nekolicinu igrača Hajduka u kojem je najdeblji kraj izvukao Marko Futacs, kapetan Zoran Nižić, Mijo Caktaš, Josip Radošević i Savvas Gentsoglou sastali su se s predstavnicima Torcide. Oni su im poručili da napad bio izdvojeni incident i spletu okolnosti te da igrači nemaju razloga osjećati nelagodu i strah. Sada je o tom sastanku progovorio i sam Nižić.

KANDIDAT ZA MJESTO HAJDUKOVA PREDSJEDNIKA: On staje na Torcidinu stranu i bez dlake na jeziku niže propuste kluba

“Što se tiče udaranja, osuđujem nasilje nad bilo kojim čovjekom, a pogotovo da se dogodi našem suigraču”, rekao je Nižić za Dalmatinski portal.



“Ne mogu reći da imamo nekakav problem s Torcidom jer to bi bilo nelogično i nikakvog povoda za to nema. To je bio izoliran slučaj koji se može dogoditi na bilo kojem mjestu na svijetu u bilo kojem trenutku. Najbolji pokazatelj odnosa s Torcidom je ono što se dogodilo nakon utakmice s Dinamom, gdje smo mi izgubili, a preko 30.000 ljudi nam je pljeskalo. Nema opravdanja za to što se dogodilo, ali mislim da generalno problema uopće nema”, dodao je kapetan Hajduka.

Osim toga poručio je za njega prvenstvo nije završeno dok ono teoretski nije gotovo.