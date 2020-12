U susretu 13. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je na gostovanju pobijedio “fenjeraša” lige Sheffield United sa 3-2 upisavši desetu gostujuću pobjedu u nizu.

United je tako postao prva momčad u povijesti Premiershipa koja je na 10 uzastopnih gostovanja zabila barem dva gola. Posljednji klub kojem je to uspjelo u elitnom razredu engleskog nogometa bio je Tottenham 1960. godine.

Rekord je upisao i Sheffield United koji je ostao na začelju ljestvice s jednim bodom, što je najgori učinak jednom kluba u povijesti engleskog nogometa nakon prvih 13 kola.

10 – Manchester United are the fourth side in English top-flight history to record 10 consecutive away league wins, after Spurs (10 between April & October 1960), Chelsea (11 between April & December 2008) and Manchester City (11 between May & December 2017). Marching. pic.twitter.com/KErNCybCN3

Domaćin je poveo već u petoj minuti preko Davida McGoldricka. Međutim, United je do poluvremena okrenuo rezultat u svoju korist golovima Marcusa Rashforda (26) i Anthonyja Martiala (33).

Rashford je u 51. minuti zabio za 3-1, a tračak nade domaćinu donio je McGoldrick svojim drugim golom u 87. minuti. No, za više od toga nije bilo vremena niti prilika.

U prvom današnjem susretu Aston Villa i Burnley su odigrali bez pogodaka, a bio je to prvi Villin remi ove sezone.

💪 – Longest away winning streaks in the English top flight

Domaćin je dominirao, uputio čak 27 udaraca prema suparničkim vratima, ali nije uspio svladati Nicka Popea.

⚽⚽⚽ – @ManUtd are the first team in English top flight history to net at least three goals in six consecutive away matches. #SHUMUN #MUFC

U srijedu je u derbiju kola, ali i dosadašnjeg dijela engleskog prvenstva, Liverpool je na Anfieldu pobijedio Tottenham sa 2-1.

Man Utd have now come from behind to win each of their last six Premier League away games:

↪️ 3-2 vs. Brighton

↪️ 4-1 vs. Newcastle

↪️ 3-1 vs. Everton

↪️ 3-2 vs. Southampton

↪️ 3-1 vs. West Ham

↪️ 3-2 vs. Sheff Utd

Comeback FC do it again. 😅 pic.twitter.com/jmT9mKUmyy

— Squawka Football (@Squawka) December 17, 2020