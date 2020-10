Jedan od najboljih nogometaša današnjice, 35-godišnji napadač talijanskog prvaka Juventusa Cristiano Ronaldo još uvijek je zaražen koronavirusom te će stoga propustiti susret 2. kola skupine G Lige prvaka protiv Barcelone u srijedu, objavila je portugalska televizijska postaja TvI 24.

Cristiano Ronaldo bio je pozitivan na testiranju na virus COVID-19 uoči reprezentativne stanke prije više od dva tjedna te se otada nalazi u samoizolaciji.

Juventus star Cristiano Ronaldo has once again tested positive for Covid-19, thereby ruling him out of Wednesday's #UCL clash against a Lionel Messi's led Barcelona. pic.twitter.com/eEHVCIJFi5

