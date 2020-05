‘NIŠTA ME VIŠE NE ČUDI, ALI OVO…’: Šef Bayerna oštro reagirao nakon što ih je odbio fenomenalni Nijemac

Njemački napadač Timo Werner, član RB Leipziga, postao je jedan od najtraženijih nogometaša u Europi. U svojim redovima žele ga vidjeti brojni klubovi, ali jedno je sigurno – to neće biti njemački gigant Bayern.

OVO SE ZAISTA NE VIDI SVAKI DAN: Sjajnog napadača htio je Bayern, a on im poslao brutalnu odbijenicu

Bavarci su bili zainteresirani za Wernera, no on je Bildovom novinaru Christianu Falku rekao kako neće otići na Allianz Arenu, već da želi karijeru nastaviti u inozemstvu.

The best right foot in Europe 💥

And now we have proof…

🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/b7IYh80JmH

— RB Leipzig English (from 🏠) (@RBLeipzig_EN) May 11, 2020