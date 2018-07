NISMO DUGO ČEKALI ODGOVOR LAKERSIMA: Golden State potpisao talentiranog krilnog centra

Golden State Warriorsi sve su dogovorili sa bivšim igračem Pelicansa

Slobodni igrač DeMarcus Cousins potpisao je jednogodišnji ugovor vrijedan 5.3 milijuna dolara s NBA prvacima Golden State Warriorsima, javlja u ponedjeljak ESPN.

Cousins, koji će u kolovozu navršiti 28 godina, navodno se dvoumio između Warriorsa i Boston Celticsa.

Oporavlja se od ozljede tetive

On se oporavlja od ozljede lijeve Ahilove tetive koju je zaradio u siječnju. Prije ozljede se očekivalo da će njegova momčad New Orleans Pelicansi ponuditi mu petogodišnji ugovor, no ozljeda je promijenila situaciju.

Prosjek od 25,2 koša

Tijekom sezone je Cousins, u 48 utakmica koliko je odigrao prije ozljede, imao prosjek od 25.2 koševa, 12.9 skokova, 5.4 asistencija i 1.6 ukradenih lopti i isto toliko blokova.

Bivši centar Warriorsa JaVale McGee napustio je momčad i prešao je u Lakerse, dok su Zaza Pachulia i David West postali slobodni igrači.

Pelicans su u svoje redove doveli Juliusa Randlea iz Lakersa potpisavši s njim dvogodišnji ugvoor vrijedan 18 milijuna dolara.