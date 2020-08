Na Adria turneji su se zarazila četiri tenisača – Đoković, Troicki, Dimitrov i Ćorić

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković dao je veliki intervju za ugledni New York Times u kojem je progovorio o situaciji s koronavirusom i neslavnom turniru Adria Tour u Zadru, koji je prekinut nakon izbijanja zaraze.

Đoković je nedavno potvrdio sudjelovanje na ovogodišnjem US Openu, američkom Grand Slamu koji počinje 31. kolovoza i sada se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama koje se bore s epidemijom koronavirusa.

Turnir u New Yorku prvi je od četiri na kojima su krenula natjecanja u svijetu od izbijanja pandemije koronavirusa. Provest će se sa strogim mjerama za suzbijanje širenja ovog virusa iza zatvorenih vrata.

‘Imam odgovornost biti ovdje’

Zbog pandemije brojni su tenisači i tenisačice otkazali nastup na US Openu, tako da tamo neće biti drugog igrača svijeta Rafaela Nadala. A neće doći ni veliki Roger Federer koji je nastup otkazao zbog ozljede.

“Čudno mi je što njih neće biti, pogotovo zato jer neće biti ni publike, ali n mogu reći da je to glavni razlog zašto sam ja ovdje. Ja sam bio jako blizu toga da odlučim ne doći jer sam morao razmišljati o sebi i svojem zdravlju. Ovdje sam jer želim igrati i ne osjećam se ugroženo ili u bilo kakvoj opasnosti. Da to mislim, ne bih bio tu”, rekao je Đoković pa poručio:

“Također, ja sam imao odgovornost pojaviti se ovdje kao jedan od najboljih tenisača na svijetu.”

Sporne izjave o cjepivu

Kada je veliki dio svijeta bio u “lockdownu” zbog pandemije koronavirusa, u javnosti su se pojavile neke Đokovićeve sporne izjave o tome da se neće cijepiti protiv tog virusa.

Sada je pojasnio o čemu se točno radilo.

“Mediji su to sve izvadili iz konteksta jer su prenijeli tako da ispada kao da sam ja protiv cjepiva bilo kakve vrste, a radi se samo o tome što ne želim da me netko prisili da nešto unesem u svohje tijelo, to mi je neprihvatljivo”, izjavio je pa progovorio o situaciji na Adria touru u Zadru.

Najbolje namjere

Na Adria turneji su se zarazila četiri tenisača – Srbi Novak Đoković i Viktor Troicki, Bugarin Grigor Dimitrov i hrvatski tenisač Borna Ćorić. Zaraženi su i Marco Panichi, kondicijski trener Novaka Đokovića, te Christian Groh, trener Grigora Dimitrova, a nakon turnira je otkriveno da je zaražen i legendarni Hrvat Goran Ivanišević koji je bio Đokovićev trener.

“Imali smo najbolje namjere. Naravno da smo mogli učiniti neke stvari drugačije, ali ne znam zašto se samo mene krivi za sve. No, prihvaćam to jer je to jedina stvar koju mogu napraviti. Recite mi je li to pošteno ili ne, ali ja znam da su nam namjere bile dobre i opet bih to organizirao da mogu”, rekao je Đoković i zaključio:

“Mislim da nisam napravio ništa loše. Žao mi je ljudi koji su se zarazili, ali ne osjećam se krivim za to. Ta situacija je bila poput lova na vještice, kako se može okriviti jedna osoba za sve…”