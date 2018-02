NIKOLA MORO NAJAVIO NOVI VELIKI ISPIT ZA MODRU MOMČAD: ‘Rijeka zaslužuje puno poštovanje’

“Maksimalno sam posvećen ispunjenju ciljeva koji su pred nama, a to su osvajanje prvenstva i Kupa”, rekao je Moro

Dinamo će u subotu od 17 sati igrati i svoj treći veliki derbi u prva tri kola proljetnog dijela sezone. Nakon velike pobjede protiv Osijeka, Modre je jedinim golom na utakmicu protiv Hajduka prizemljio Ohandza, a u nedjelju čeka Rijeka.

‘Rijeka zaslužuje puno poštovanje’

Nikola Moro odigrao je cijelu utakmicu za Cvitanovićevu momčad, imao nekoliko zapaženih poteza, ali Dinamo je ipak zabilježio prvi poraz u sezoni. Ovaj 19-godišnjak najavio je utakmicu protiv Rijeke kao svaku drugu:

“Ne bih htio ulaziti u procjene svih silnih promjena u Rijeci. Nisam tamo, a bilo bi neozbiljno davati paušalne ocjene o suparniku koji zaslužuje puno poštovanje i uvažavanje. Što se naše pripreme tiče, ona je ista kao i za svaku drugu utakmicu. Mi ponajprije moramo misliti na sebe i načinu na koji ćemo stvari s treninga prenijeti na teren. Tek onda možemo razmišljati o suparniku”, rekao je veznjak Dinama i dodao:



‘Drago mi je čuti da postoji zanimanje’

“Veselim se utakmici na Rujevici. Uvijek je lakše igrati pred punim tribinama, bez obzira bilo to kod kuće ili u gostima. Takva atmosfera i huk s tribina jednostavno tjeraju svakog igrača da bude na maksimumu”, prenosi Novi list.

Morine sjajne igre zainteresirale su i neke europske velikane, ali ovaj se mladić zasada čvrsto drži na zemlji:

“Uopće ne razmišljam o tome. Ako bih se opterećivao takvim stvarima, ne bih imao vremena za ništa drugo. Drago mi je čuti da postoji zanimanje, ali do mene nije stiglo ništa konkretno. Kada bude, klub će reagirati pa ćemo vidjeti kako stvari stoje. Do tada sam igrač Dinama i maksimalno sam posvećen ispunjenju ciljeva koji su pred nama, a to su osvajanje prvenstva i Kupa.”