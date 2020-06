NIKOLA JOKIĆ IMA KORONAVIRUS, MOGAO BI PROPUSTITI NASTAVAK SEZONE U NBA-U? Poznati novinar otkrio loše vijesti

Srpski košarkaški reprezentativac i jedan od najboljih centara u NBA ligi Nikola Jokić pozitivan je na koronavirus, objavio je košarkaški stručnjak i novinar ESPN-a Adrian Wojnarowski.

Jokić se trenutno nalazi u Srbiji, a američki mediji pišu da su sada njegov povratak u SAD i nastupi za Nuggetse u nastavku sezone NBA-a, dovedeni u pitanje.

ESPN story on Denver Nuggets star Nikola Jokic testing positive for coronavirus, awaiting clearance to return to the United States. https://t.co/6fNVzdefzK

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2020