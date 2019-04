NIKO KOVAČ ULAZI U RAT S ALLEGRIJEM: Bayern i Juve žele zvijezdu Cityja, Bavarci pronašli i Neuerova nasljednika

Njemački prvak imat će ovog ljeta pune ruke posla

Pred njemačkim prvakom Bayernom ljeto je u kojem namjeravaju potrošiti rekordnu sumu na pojačanja. Već su doveli najskuplje pojačanje u povijesti Lucasa Hernandeza, a još se brojna imena vežu za bavarski klub.

Problemi s Pepom

Posljednje od njih je Leroy Sane. Portugalska novinarka Claudia Garcia, koja prati događanja u talijanskom nogometu, tvrdi da Bayern i Juventus pozorno prate situaciju vezanu za zvijezdu Manchester Cityja. Naime, ugovor mu istječe 2021. godine i još ga uvijek nije produžio. Prema njoj Nijemci se nadaju da postoji mogućnost da napusti City na kraju sezone zbog problema u odnosima s trenerom Pepo Guardiolom.

U međuvremenu, Bild je objavio da Bayern intenzivno radi na dovođenju vratar Schalkea Alexandra Nübela (22). On im je bio meta i prošlog ljeta prije nego što je Sven Ulreich potpisao novi ugovor. Od tada Bayern je u redovnom kontaktu s njegovim predstavnicima. Nübelov ugovor istječe iduće ljeto, a kako piše poznati njemački dnevni vratara ne misli donijeti odluku o budućnosti prije kraja Europskog prvenstva do 21 godinu koje se igra od 16. do 30. lipnja u Italiji.