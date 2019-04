NIKO KOVAČ IMA KRTICU U SVOJIM REDOVIMA: Narugao mu se usporedbom sa slavnim stručnjakom i pokazao što misli o Hrvatu

Pred hrvatskim stručnjakom izrazito je teško razdoblje

Iako je Bayern slavio 5-0 protiv Borussije Dormtund sudbina Nike Kovača i dalje je komplicirana. Pogotovo nakon što je Karl-Heinz Rummnigge javno rekao kako nikome u Bayernu posao nije zagrantiran pa ni Kovaču.

ESPN je donio pak priču u kojoj iznosi tvrdnju kako je Kovač postao pijun u borbi za moć u sukobu ega iznad njega. Tu prvenstveno misle na Hoenessa i spomenutog Rummeniggea.

Razlaz između Hoenessa i Rummeniggea

Navode kako je bivši izbornik bio Hoenessov izbor jer je smatrao da bivši veznjak može stvoriti duh zajedništva kojem osobno teži. S druge strane Rummenigge je puno hladniji tip i analitički nastrojen. Njegova je želja da klub do 2021., kada se on povlači s pozicije izvršnog direktora, osvoji Ligu prvaka. Međutim, nakon eliminacije od Liverpoola nije uvjeren da je Kovač najbolji mogući trener za tranzicijski period.

Sudbina Kovača puno će ovisiti o ishodu u njemačkom prvenstvu i Kupu. Međutim, i ako osvoji oba trofeja možda mu to neće biti dovoljno da uvjeri one iznad sebe da je pravi čovjek za posao, piše ESPN i ističu kako sve više prigovora na njegov rad stiže iz same svlačionice. Zamjera mu se manjak ideja i taktičke sofisticiranosti.

“Jedan stariji igrač rekao je ESPN-u da Kovačeva priprema za utakmice nalikuje Ancelottijevoj. A to nije bio kompliment”, završava tekst.