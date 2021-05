NIKADA NITKO NIJE OVAKO POPLJUVAO MOURINHA: Slavni talijanski nogometaš i deklarirani fašist tvrdi – ‘Jose je najgori od najgorih’

Di Canio danas radi kao analitičar uglednog talijanskog Sky Sporta, a baš je gadno ocrnio Mourinha

Jedna od ikona talijanskog nogometa, nekadašnja zvijezda Lazija, deklarirani fašist i poklonik lika i nedjela fašističkog vođe Benita Mussolinija, koji je svojevremeno desnicom pozdravljao navijače i koji na tijelu ima tetovaže kojima odaje počast notornom vođi, Paolo Di Canio, žestoko je napao novog trener Rome, Portugalca Josea Mourinha.

Di Canio danas radi kao analitičar uglednog talijanskog Sky Sporta, a baš je gadno ocrnio Mourinha koji Romu preuzima 1. srpnja. Di Canio, kao teški pristalica Lazija, organski ne podnosi Romu, ali očito još više ne podnosi Mourinha pa ide tako daleko da za njega govori da je najgori od svih trenera danas.

“Mourinho je najgori od najgorih. Propao je na sve zamislive načine i igra anti-nogomet. Razumijem da je Romi u ovom trenutku trebalo veliko ime, ali to je kao da potpišete igrača koji je gotov. Mourinho je samo htio posao s novcem. Triput je dobio otkaz u zadnje četiri godine, potjeran je svuda zbog svog karaktera. Prije je bio dobar i imao je karakter. Sad mu je Tottenham dao cipelu zbog rezultata i nesposobnosti da podigne momčad na drugu razinu nakon dvije godine uz sav novac koji su potrošili”, žestoko je komentirao Di Canio.

Zatim, naglašava kako će Jose vjerojatno briljirati na pressicama, ali da od njega ne treba previše očekivati, iako mu je nekada Mourinho, kaže, bio najdraži.

“S obzirom na Romino okruženje, on je dobar. Možda očekujete tko zna što, ali kažem vam da je on najgori od najgorih. On čak i ne igra nogomet, on igra anti-nogomet. Mogli biste uživati na nekoliko presica, jer kontroverze čine dobro kazalište, ali kažem vam – za rekonstrukciju momčadi on je najgori kojeg ste mogli dobiti. To mogu reći jer mi je bio najdraži prije sedam godina, čak i više od Pepa Guardiole”, veli Di Canio.