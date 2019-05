NIKADA NE BISTE REKLI: Evo tko je među najvećim favoritima za NBA naslov sljedeće sezone

Kladionice u Las Vegasu prognozirale su favorite u nadolazećoj NBA sezoni

Iako su s omjerom 17-65 potpisali jednu od najgorih sezona u povijesti franšize s tek 17 pobjeda i čak 65 poraza, New York Knicksi nalaze se među favoritima za naslov sljedeće sezone u NBA ligi.

Kladionice u Las Vegasu odredile su im omjer 16-1, a bolji na Istoku imaju samo Milwaukee (9-2), Boston (7-1) i Philadelphia (10-1).

Moguće i do 12-1

Razlog takvog kotiranja samo nekoliko mjeseci od ovako očajne sezone leži u činjenici da bi u Madison Square Garden trebale sletjeti barem dvije velike “ribe” jer Knicksi imaju ogroman prostor pod salary capom.

Njega bi, tako se priča već mjesecima, trebali iskoristiti na Kyrieja Irvinga i Kevina Duranta.

“U slučaju da obojica potpišu za Knickse taj će omjer još pasti, moguće i do 12-1”, najavio je potpredsjednik SuperBooka Jeff Sherman.

Ne dogodi li se to i ostane li New York bez velike zvijezde, omjer će pasti, pak, do 300-1.