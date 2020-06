‘NIKAD NISAM SREO CRNCA KOJI MI NIJE BIO DRAG’: Legendarni čelnik Formule 1 brani se nakon što su ga optužili da je rasist

Nekadašnji čelnik Formule 1, 89-godišnji Britanac Bernie Ecclestone, u razgovoru za nedjeljno izdanje Daily Maila odbacio je optužbe i prozivanja za rasizam te napao novo vodstvo organizacije kojoj je bio na čelu.

Ecclestone je u nedavnom intervjuu za CNN da su “crni ljudi mnogo češće rasisti nego bijeli ljudi”, zbog čega su ga javno kritizirali čelnici Formule 1 i aktualni svjetski prvak Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton responds to Bernie Ecclestone's "ignorant and uneducated" comments on racism, calling them "so sad and disappointing" to read and says #F1's prior lack of action over diversity "makes complete sense to me now"https://t.co/3JemJEYThb

