Utakmica je na rasporedu u četvrtak u 20:45

Nakon pobjede nad Rijekom u prvenstvenom derbiju pred nogometašima Osijeka prvi je europski izazov ove sezone. Na Gradski vrt u četvrtak u sklopu 2. pretkola Europske lige gostuje švicarski Basel.

“Gledao sam ih protiv Šahtara u ovogodišnjem četvrtfinalu Europske lige, a pamtim i Basel iz skupine Lige prvaka. Dakle, sigurno ih se mora itekako respektirati. Međutim, uzdamo se u kvalitetu i novu energiju pod vodstvom trenera Bjelice i njegovih pomoćnika. Sigurno će se i nas nešto pitati u četvrtak navečer, a osobno sam uvjeren da ćemo pružiti sve od sebe u želji za prolaskom u sljedeće pretkolo”, rekao je u najavi kapetan Mile Škorić.

Ozračje je uvijek pozitivno nakon pobjede. Svi su nam na raspolaganju izuzev Ndockyta, Lope i Cara. Svi ostali su zdravi i orni, uvjereni da možemo ostvariti prolazak u sljedeće kolo. Taktički će to za nas biti prilično drugačija utakmica u odnosu na Rijeku jer oni ne igraju u istom rasporedu. Vjerojatno neće biti značajnijih promjena u našem sastavu, a očekujem maksimalan angažman uz ispunjavanje svih zadataka na terenu i pravu energiju. Vjerujem da ćemo u tomu biti bolji od Basela i proći dalje, bez obzira na to što imamo protivnika koji je prošle sezone igrao četvrtfinale Europske lige. No, mi vjerujemo u sebe i svoje šanse, ako budemo odigrali na vrhunskoj razini, čemu se nadam”, izjavio je pak trener Nenad Bjelica.

Jedno od novinarskih pitanja odnosilo se na trenutnu formu Švicaraca i probleme koje su u posljednje vrijeme imali s napadačima.

“Imaju oni osim Cabrala, za kojega smo čuli da je bio zaražena korona virusom, još dva vrlo kvalitetna napadača: Wolfswinkela i Ademija. Ostali su skoro kompletni u odnosu na prošlu sezonu, no vjerujem u našu snagu i kvalitetu, u konačnici i u naš rad. Mislim da možemo izbaciti tako renomiranog protivnika. Poštujemo ga, ali vjerujem u prolaz, da smo u stanju biti bolji od njih”, kazao je pa je upitan o suparniku.

“U zadnjih nekoliko godina igrao sam europske utakmice u Poljskoj i Hrvatskoj. Svakog protivnika poštujem i respektiram. Neovisno o tome je li to makedonski Pelister, protiv kojega sam igrao s Lechom, ili Manchester City, protiv kojeg sam igrao s Dinamom. Uvijek vjerujem u pobjedu i prolazak. Svjestan sam kvalitete protivnika, ali i kvalitete svoje momčadi”, poručio je Bjelica.

“Prvenstveni mi je cilj da moja momčad bude na maksimumu. Ako je tako, velike su šanse za pobjedu. Imamo protivnika koji je prošle sezone igrao u četvrtfinalu Europske lige, to govori koliko je kvalitetan”, dodao je.

Odgovorio je u na pitanje u kojoj je fazi eventualni dolazak slovenskog reprezentativca Bohara, kao i upit treniraju li Bijelo-plavi posebno udarce s bijele točke.

“Bohar je vrlo kvalitetan igrač kojega ne bismo doveli za jednu europsku utakmicu nego za tri godine. Siguran sam da i bez njega imamo dovoljno kvalitete eliminirati ugledni Basel. Ne, nismo trenirali jedanaesterce niti to posebno planiramo, uostalom, teško je naučiti pucati „penale“ na jednom treningu. Uostalom, ne razmišljamo uopće o neriješenom rezultatu, nego isključivo o pobjedi za koju ćemo dati sve od sebe. Drago mi je da se stvorila primjetna nogometna euforija u gradu i zbog toga je momčad uvijek u dodatnoj obvezi pružiti maksimum”, zaključio je Bjelica.