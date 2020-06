NIJEMCI UBLAŽILI ZDRAVSTVENE MJERE: Uveli su brojne promjene, ali i dalje neće biti publike na tribinama

Zdravstvene mjere u njemačkog nogometnom prvenstvu bit će ublažene, što znači da pričuvni igrači više neće morati nositi zaštitne maske dok su uz rub terena, objavili su u srijedu Njemački nogometni savez (DFB) i Njemačka liga (DFL).

Nova pravila higijene navode da pričuvni igrači i osoblje smiju skinuti svoje maske dok god su “na udaljenosti od najmanje metar i pol od druge osobe”.

