Hrvatski reprezentativac ovako nešto nije očekivao

Njemački Kicker objavio je tužnu vijest vezanu za igračku sudbinu hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića. Naime, prema njihovim saznanjima sve ukazuje na to da Bayern neće otkupiti njegov ugovor i da će napustiti klub na kraju ove sezone.

Dobra je pak vijest što trener Hansi Flick silno želi zadržati sve igrače na okupu za Ligu prvaka. Kicker piše da zbog toga Bayern pregovara s Barcom i Interom oko produljenja posudbe za Coutinha i Perišića do kolovoza.

Ako je ovo istina bit će to težak udarac za Perišića jer je rekao kako mu je san ostati u Bayernu. Ove je sezone u 29 nastupa u svim natjecanjima postigao šest pogodaka i namjestio ih osam. Do sada su sve naznake išle u smjeru da će ga Bayern otkupiti, ali po nižoj cijeni od dogovorene. Prema ugovoru posudbi trebali su Interu do kraja svibnja uplatiti 20 milijuna eura, ali je stanka učinila svoje, kao i financijska kriza. Nijemci su Interu ponudili nižu svotu od dogovorene, ali za sada još uvijek nema dogovora.

Liga prvaka

Kada je u pitanju Liga prvaka, napominjemo kako je Izvršni odbor Europskog nogometnog saveza (UEFA) potvrdio je prije desetak dana kako će se završnica ovosezonske Lige prvaka održati u Lisabonu od 12. do 23. kolovoza.

Četvrtfinala, polufinala i finale u Europskoj ligi će se igrati na knock-out turniru u njemačkim gradovima Kolnu, Duisburgu, Düsseldorfu i Gelsenkirchenu Od 10. do 21. kolovoza.

Do sada su četiri kluba, Atalanta, RB Leipzig, Atletico Madrid i Paris SG, izborili plasman u četvrtfinale, dok preostala četiri para osmine finala moraju odigrati svoje uzvratne susrete. Tako bi se dvoboji Juventus – Lyon, Manchester City – Real Madrid, Barcelona – Napoli i Bayern – Chelsea trebali igrati u Torinu, Manchesteru, Barceloni i Münchenu, a ukupni pobjednici bi izborili završni turnir u Lisabonu.

Četvrtfinalni susreti igrali bi se od 12. do 15. kolovoza, polufinala 18. i 19. kolovoza, a finale 23. kolovoza. Domaćini će biti stadioni Luz i Jose Alvalade.