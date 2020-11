NIJEMCI PROMARŠIRALI UKRAJNOM: Šahtar ne pamti kad ga je netko ovako natrpao, Atletico prosuo bodove u Moskvi

Borussia Mönchengladbach je s visokih 6-0 pobijedio u gostima Šahtar, dok su Lokomotiv Moskva i Atletico Madrid odigrali neriješeno 1-1.

Za Nijemce su zabijali Ramy Bensebaini, Lars Stindl i Alessane Plea koji je zabio hat-trick, dok ej autogol dao Valerij Bondar.

Ovo je bila prva pobjeda u Ligi prvaka neke njemačke momčadi na gostovanju u Ukrajini nakon 26 godina kada je Bayern slavio u Kijevu. Trostruki strijelac Plea postao je pak prvi igrač Borussije (M), koji je upisao hat-trick u eri Lige prvaka.

U drugoj utakmici Atletico je poveo golom Josea Gimeneza, dok je kod Rusa s bijele točke precizan bio Anton Mirančuk.

26 – @borussia_en ’s win today marks the first German @ChampionsLeague -win on Ukrainian soil for 26 years when Bayern won 4-1 in Kiew. Finally. #UCL #SHKBMG pic.twitter.com/YwC4QYJJPz

Alassane Pléa is the first player to score a Champions League hat-trick for Borussia Mönchengladbach in the #UCL era.

⚽️ 08'

⚽️ 26'

⚽️ 78'

What. A. Pléa. 😉 pic.twitter.com/D2sT0Z3Vu5

— Squawka Football (@Squawka) November 3, 2020