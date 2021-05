NIJEMCI POTVRDILI – BORNA SOSA NEĆE IGRATI ZA NJIHOVU REPREZENTACIJU: ‘Ovo nije završilo pozitivno za nas, njemu želimo sve najbolje…’

Hrvatski nogometaš nema pravo nastupa za Njemačku zbog pravila u FIFA-inom statutu koji vrijedi od rujna prošle godine

Hrvatski branič koji je nedavno uzeo njemačko državljanstvo kako bi igrao za reprezentaciju te zemlje, Borna Sosa, neće nastupati za “Elf”, potvrdio je direktor njemačkog Saveza Oliver Bierhoff.

KAKAV PREOKRET: Doviđenja Njemačka, Sosa ipak neće igrati za vas! ‘Bez obzira na propast ideje to mu je bio odličan PR potez’

Sosa, koji je do sada nastupao za mladu hrvatsku reprezentaciju, je prije nekoliko mjeseci dobio njemačko državljanstvo i nadao se nastupu na Euru u dresu ‘Elfa’. No, to se ipak neće dogoditi.

GOLEMI PREOKRET U ‘SLUČAJU SOSA’: Borna ipak nema pravo nastupa za Njemačku? Postoji novo pravilo koje mijenja situaciju

Statut ga zaustavio

Sosa, naime, nema pravo nastupa za Njemačku po FIFA-inom statutu koji vrijedi od rujna prošle godine, a u kojem piše:

“Igrač može promijeniti reprezentaciju i odabrati selekciju države čije državljanstvo nije imao jedino u slučaju da nije nastupio ni za jednu reprezentativnu selekciju nakon što je napunio 21 godinu.”

Sosa je za Hrvatsku U-21 reprezentaciju igrao 12. studenoga 2020. godine protiv Škotske i tada je imao 22 godine i devet mjeseci. Prema tom pravilu Sosa ne može nastupiti za Njemačku jer nije imao njemačko državljanstvo, a nastupao je za mladu reprezentaciju Hrvatske kada je već bio stariji od 21 godine.

‘Nećemo to tražiti, ima malo izgleda za uspjeh’

Direktor DFB-a Oliver Bierhoff u utorak je potvrdio takav rasplet:

“Analizirali smo cijelu situaciju i rasplet, na žalost, nije pozitivan za nas. Nakon razgovora s FIFA-om, odlučili smo da nećemo tražiti zamjenu nogometnog državljanstva, jer bi to imalo malo izgleda za uspjeh zbog statuta koji su promijenjeni prije samo nekoliko mjeseci”, prinao je direktor njemačkog Saveza te poželio sreću hrvatskom nogometašu:

“Borna Sosa zanimljiv je igrač s velikim potencijalom. Mogli smo ga vidjeti u našoj reprezentaciji nakon završetka postupka naturalizacije. Siguran sam da će krenuti svojim putem, želimo mu sve najbolje i puno uspjeha.”