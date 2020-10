NIJEMCI OTKRILI TKO ĆE BITI UEFIN IGRAČ GODINE: Procurilo je ime dobitnika elitne nagrade

UEFA je prije tjedan dana objavila da su Nizozemac Kevin De Bruyne (Manchester City), Poljak Robert Lewandowski (Bayern) i Nijemac Manuel Neuer (Bayern) ušli su u uži izbor za nogometaša sezone, a sada je njemački Sport Bild otkrio da je pobjednik već odlučen.

OVA NAGRADA NE MOŽE PRIPASTI MESSIJU ILI RONALDU: UEFA objavila finaliste izbora za najboljeg nogometaša sezone

Nijemci tvrde da je nagradu osvojio prvi topnik minhenskog Bayerna Robert Lewandowski koji je ove sezone zabio 55 golova u 47 utakmica za Bayern, od čega 15 u Ligi prvaka.

The vote has already been decided, the UEFA Player of the year award will go to Robert Lewandowski tonight. #FCBayern [SPORTBILD] pic.twitter.com/qJoSRHLUYc

— Home Bayern (@_HomeBayern) October 1, 2020