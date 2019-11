NIJEMCI OTKRILI KAKVO JE STANJE U BAYERNU NAKON SMJENE KOVAČA: Igrači su ovim potezom pokazali što misle o Hrvatu

Njemački div uskoro će donijeti odluku o novom treneru

Nakon što su pokazali izlazna vrata Niki Kovaču Bayern je u potrazi za novim trenerom. Idealan kandidat im je Erik ten Hag, trener Ajaxa i bivši trener duge momčadi Bayerna. Novinar Sport1 Florian Plettenberg piše da se Nizozemac vidi na tom mjestu, ali ne prije ljeta. Također navodi i da je Rummenigge, čovjek koji je uz Salihamidžića zadužen za pronalazak novog trenera, njegov veliki fan.

Isti je ovaj novinar, inače, objavio i to da se atmosfera u momčadi znatno popravila odlaskom hrvatskog stručnjaka i da igrači ne imali ništa protiv ostanka Hansa Flika. Navodno su zadovoljni treninzima i načinom rada. Donedavni pomoćnik Nike Kovača privremeno je preuzeo ulogu prvog trenera i lako je moguće da to ostane do ljeta.

Bild je objavio da su to pitanje postavili klupskom glasnogovorniku, a on im je samo poručio kako u ovom trenutku to ne može komentirati.

Novinar Manuel Bonke otkrio je da Bayern od novog trenera očekuje da njeguje igru s visokim posjedom lopte i izgradi funkcionalnu momčad. On tvrdi da su glavni kandidati Ten Hag i Tuchel, dok Wenger nije u igri.