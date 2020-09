Ako je vjerovati onome što danima dolazi iz talijanskih medija, hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović na izlaznim im je vratima Intera.

Pitanje je samo gdje će nastaviti karijeru. Antonio Conte navodno ga je ponudio Chelseaju u zamjenu za N’Goloa Kantea, međutim “Bluesi” su odbili njegovu ponudu.

Telegraph je objavio kako u londonskom klubu ne žele pregovarati s Nerazzurrima oko dogovora o razmjeni zbog načina na koji je Conte napustio Chelsea.

Naime, Conte je od 2016. do 2018. vodio Chelsea, a nakon što je dobio otkaz, tužio je klub jer je imao još godinu dana ugovora. Vlasnik Chelsea Roman Abramovič se pokušao dogovoriti, no Conte je to odbio i na sudu dobio oko 10 milijuna eura odštete.

True. There’s nothing between Inter and Bayern Münich for Marcelo Brozovic. And still no updates re. Thiago situation. 🛑 #Bayern #Inter #transfers @cfbayern https://t.co/ecyZEgfwkM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2020