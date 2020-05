NIJEMCI ODREDILI DATUM NASTAVKA BUNDESLIGE: Stigle su izvrsne vijesti, još nas malo dijeli do povratka nogometa

Njemačka nogometna liga (DFL) priopćila da će njemačko prvenstvo nastaviti 15. svibnja, objavila je agencija DPA.

ANGELA MERKEL POTVRDILA NASTAVAK BUNDESLIGE: Poznato kada će se početi igrati utakmice

Sezona u Bundesligi nastavit će se utakmicama 26. kola, a prvi dvoboj igrat će Fortuna i Paderborn. Sve utakmice igrat će se bez gledatelja.

The DFL – responsible for the operation of Bundesliga and 2. Bundesliga – have decided today that the Bundesliga will restart on Friday, May 15th.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 6, 2020