NIJEMCI DONIJELI ODLUKU KOJA ĆE RAZOČARATI BROJNE NAVIJAČE: Još neko vrijeme neće moći na tribine; ‘Moramo ostati oprezni’

Ministarstva zdravlja Njemačke i saveznih država usuglasilo se u ponedjeljak o produljenju zabrane navijača na nogometnim utakmicama najmanje do listopada zbog pandemije koronavirusa.

Nogometna sezona u Njemačkoj nastavljena je sredinom svibnja nakon prekida od više od dva mjeseca i to je bila prva europska liga koja je nastavila prvenstvo uz strogo poštivanje pravila za spriječavanje širenja koronavirusa.

Njemačka nogometna liga (DFL) planirala je djelomičan povratak navijača na stadione kada počne nova sezona sredinom rujna. Za tu je opciju u srpnju izradila detaljan zdravstveni protokol.

