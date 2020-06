Zabava i nogomet u Beogradu, ali kao predsjednik Udruženja tenisača nije imao vremena prisustvovati video pozivu s ostalih 400 tenisača. I sve poslije poruke u kojoj se jasno protivi nastavku US Opena. O Bože.

Napisao je to na Twitteru potpredsjednik Njemačkog teniskog saveza Dirk Hordorff i tako otvoreno prozvao Novaka Đokovića. No, čini se da se pokajao jer je objava ubrzo nakon što je postala viralna nestala. Nijemac ju je izbrisao.

Vice President of the German Tennis Federation calling out Djokovic 😮

(Tweet has now been deleted) pic.twitter.com/o6Pe2Vrbn9

— Olly 🇪🇸🎾🇬🇧 (@Olly_Paton2020) June 11, 2020