Bio je na koljenima nakon prva dva seta, ali je onda krenula njegova serija

Njemački tenisač Alexander Zverev u petak se plasirao u finale US Opena svladavši Španjolca Pabla Carrena Bustu u pet setova 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 i 6-3. Nakon prva dva seta izgledalo je da Zverev ide prema sigurnom porazu ali se uspio vratiti i u ostatku meča izgledao kao potpuno drugačiji igrač.

Ako pobijedi bit će prvi Nijemac koji je osvojio Grand Slam turnir od 1996. kada je Boris Becker osvojio Australian Open.

A da bi se to dogodilo morat će biti bolji od Austrijanca Dominica Thiema. On je izborio svoje drugo finale Grand Slam turnira u 2020. godini pobijedivši u polufinalu US Opena u New Yorku Rusa Daniila Medvedeva 6-2, 7-6(7) i 7-6(5).

Thiem je uvjerljivo dobio prvi set, no u drugom je rano izgubio servis te je morao sustizati Medvedeva. Thiem je breakom izjednačio na 5-5 prije no što je 24-godišnji Rus set doveo u “tie-break”.

Austrijanac, kojemu je trener morao pregledati gležanj prije trećeg seta, dva puta se poskliznuo i pao tijekom meča ali je sačuvao prisebnost i dobio meč u još jednom ‘tie-breaku’.

Dominant Dominic gets it done. One. Win. Away. Now. pic.twitter.com/jjkidPs5Jw — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020

“Igrao sam svoj najbolji tenis prema kraju setova”, rekao je 27-godišnji Thiem koji će u dvoboju sa Zverevim u nedjelju pokušati osvojiti svoj prvi Grand Slam turnir.

“Oba tie-breaka su bila nevjerojatna. Oni su mentalno teški. Iskreno, ne volim ih”.

“Stvarno sam sretan što sam prošao. Bilo je to izvanredno polufinale”, dodao je.