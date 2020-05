‘NIJE MU DAO DA JEDE NAKON PORAZA’: Ova priča najbolje pokazuje kakav je Jordan znao biti prema suigračima koji su ga razočarali

Oči cijelog sportskog svijeta gledaju dokumentarni serijal “The Last Dance” koji donosi još neviđene snimke posljednjeg pohoda na naslov prvaka legendarnih Bullsa predvođenih po mnogima najboljim košarkašem u povijesti Michaelom Jordanom.

U tom serijalu otkrivene su mnoge dosad nepoznate činjenice i anegdote povezane s Bullsima. Tako se doznalo za razuzdan odmor Dennisa Rodmana u Las Vegasu, odnosu Scottieja Pippena i Jordana prema hrvatskom košarkašu Tončiju Kukoču i generalnom menadžeru franšize Jerryju Krauseu.

A sada je u javnost istupio i Sam Smith, sportski novinar Chicago Tribunea koji je pratio Bullse u tom razdoblju i napisao knjigu “Jordanova pravila”, koji je u podcastu ispričao svoja iskustva s tom momčadi, ali i otkrio kako se Jordan ponašao nakon što su izgubili.

