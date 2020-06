‘NIJE ME PORAZIO MAMIĆ ILI ŠUKER, VEĆ KORUMPIRANA DRŽAVA’: Štimac progovorio o turbulentnom razdoblju i otkazu na klupi Vatrenih

Legendarni hrvatski nogometaš i sada izbornik reprezentacije Indije Igor Štimac gostovao je u podcastu Sportkluba u kojemu je govorio o mnogim temama pa i o razdoblju kada je dobio otkaz na poziciji izbornika hrvatske reprezentacije nakon lošijih rezultata u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014.

Štimac je prije izborničke funkcije bio i kandidat za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, no na tu je poziciju izabran Davor Šuker, koji dužnost obnaša i danas.

“Ja i Davor smo bez obzira na sve što se događalo u post-igračkom dobru, znali smo biti na suprotnim stranama u mojoj kandidaturi za predsjednika HNS-a. Mene Davor nije nogirao, ja sam s obzirom na privatnu situaciju, sve ono što sam kao osoba tada prolazio, u pitanju zdravstvenih tegoba koje sam imao i cijeloj atmosferi u to vrijeme, ponudio svoj mandat na raspolaganje.”

